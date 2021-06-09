روسيا اليوم

وسائل إعلام عبرية: إصابة جندي إسرائيلي في اشتباك مسلح بين دوريتين أردنية وإسرائيلية

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلي يوم الثلاثاء بأن اشتباكا مسلحا وقع بين دورية أردنية وأخرى إسرائيلية على الحدود، الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة أن الاشتباك وقع بسبب خطأ في تحديد هوية الطرفين وأن أحد الجنود الإسرائيليين أصيب في الاشتباك.

وأوضحت أن المسافة بين الدوريتين كانت قريبة جدا، وأن الجانب الإسرائيلي يواصل التحقيق في الحادث.

وذكرت أنه ومنذ الحادث، تم إجراء تحقيق مشترك أطلقه الجيشان الإسرائيلي والأردني، لضمان عدم تكرار الحوادث من هذا النوع التي قد تنتهي بعواقب دبلوماسية، خاصة وأن التنسيق والتعاون على طول الحدود بين إسرائيل والأردن جيد.