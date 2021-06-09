الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل استقبل وفد نقابة المقاولين وسأل عن إمكان أن تلاحق بريطانيا من ضمن قوانينها الوطنية من حول الاموال عن غير وجه حق

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وفداً من نقابة المقاولين برئاسة النقيب مارون حلو، قدم شرحاً عن واقع عمل المقاولين والمصاعب والمشاكل التي تواجههم. شدد باسيل على "وجوب انصاف هذا القطاع الأساسي في الدورة الاقتصادية"، لافتاً الى "ضرورة أن يُنصف في الاعلام والقضاء منعاً لأي ظلامة تقع عليه نتيجة أي تعميم خاطئ في التوصيف، وفي الوقت نفسه أن يحاسب قضائياً من تثبت ادانته". وأكد باسيل "ضرورة استكمال المشاريع الانشائية العامة وتأمين مستلزماتها ومساعدة المقاولين على تخطي الصعوبات الناتجة من الأزمة الحاصلة".

وكالة الأناضول

"العدالة والتنمية" التركي: نتبنى نهجاً إيجابياً إزاء المباحثات المتواصلة مع مصر

أفاد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، بأن بلاده تتبنى نهجاً إيجابياً إزاء المباحثات المتواصلة مع مصر حول عدة قضايا بينها العلاقات الثنائية، وليبيا، والبحر المتوسط. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها جليك، الإثنين، خلال انعقاد اجتماع اللجنة المركزية للحزب برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان. وأوضح جليك أن جهازي استخبارات البلدين يواصلان المحادثات حول المسائل الأمنية، رغم انقطاع العلاقات بين البلدين. وأضاف أن "المحادثات التي بدأت بين أجهزتنا الاستخباراتية انتقلت إلى إطار وزارة الخارجية، ومن الآن فصاعداً، سيتم اتخاذ خطوات تمكننا من التركيز على قضايا ملموسة من خلال المحادثات المتبادلة والمشاورات".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مصر تطلع فرنسا على آخر مستجدات أزمة سد النهضة

أطلعت مصر فرنسا على آخر المستجدات المتعلقة بسد النهضة، مؤكدة ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم وشامل حول ملء وتشغيل السد بشكل يراعي حقوق ومصالح الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا. ووفقاً لبيان الخارجية المصرية، جاء ذلك خلال اجتماع نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا، بكلٍ من فرانسواز دوماس رئيسة لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالجمعية الوطنية الفرنسية، وجويندال رويال نائب بالجمعية الوطنية الفرنسية.