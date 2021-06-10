الحكومة الإسرائيلية المقترحة لتقاسم السلطة: التداعيات السياسية واحتمالات الصمود - ديفيد ماكوفسكي – 3 / 6 / 2021

أوضح أنه إذا أدت الحكومة الاسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية، فستكون قد حققت أساساً أكبر إنجازاتها، وهو إزاحة نتنياهو. لذلك يجب على المراقبين في إسرائيل والخارج إبقاء توقعاتهم السياسية تحت السيطرة. فمن المرجح أن تكون العلامة المميزة للإئتلاف شبيهة إلى حد كبير بتصريح بينيت في وقت سابق من هذا الأسبوع: "لن يُطلب من أي شخص التخلي عن أيديولوجيته، ولكن سيتعين على الجميع تأجيل تحقيق بعض أحلامهم". ومع ذلك، فإن علامة الاستفهام الكبيرة التي تطل على هذا المسار الوسطي البراغماتي هي ما إذا كانت التطورات على الساحة الفلسطينية أو المعارضة السياسية العنيدة لنتنياهو ستفرض نفسها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

سياسة فرنسا في تونس والخيار بين زعيمين – 4 / 6 / 2021

استوعبت فرنسا عبر تجارب التاريخ على ضفتي المتوسط شمالاً وجنوباً أن مجالها الحيوي هو السيطرة على شمال أفريقيا وجنوب المتوسط كعمق استراتيجي وحتى حضاري. ولعل هذا الدرس الاستراتيجي تعلمته فرنسا من الحضور العثماني عبر قرون في جنوب البحر المتوسط والذي كان يمثل الثقل العسكري والحضاري للإمبراطورية العثمانية المجسمة آنذاك في انتشار سفن بربروسة على ذلك المدى الطويل من قبرص إلى جبل طارق انطلاقاً من الموانئ العسكرية الجزائرية، أو ربما تعلمته من القائد التونسي القرطاجي هنيبعل الذي بنى مجده على حساب روما انطلاقا من مرفأ قرطاج على شاطئ جنوب البحر المتوسط ومنها غزا أوروبا الرومانية مرورا بشواطئ فرنسا الجنوبية. إذاً تشترك كل المحطات التاريخية التي مرت على طريق العلاقات التونسية الفرنسية منذ مائتي سنة ويزيد في ثابت واحد في الدبلوماسية الخارجية الفرنسية وهو اعتبار تونس ضمن مدى التوسع الفرنسي الذي يحدد وجودها وكيانها ويحقق استمرارها.