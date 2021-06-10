TL

هي مشاهد الذل والقهر تتكرر كل يوم لا بل تزداد سوءا بدءا من الانتظار امام محطات المحروقات لتأمين ما تيسر من البنزين مرورا بالصيدليات بحثا عن علبة دواء وصولا الى المستشفيات التي باتت خدماتها الاستشفائية غير متوافرة.

المنار

مليون طن من النفط العراقي جاهزة لانارة لبنان، فهل من ينير الله قلبه وعقله فيبادر نحو ملايين الاطنان من البانزين الايراني لشرائها – وبالليرة اللبنانية – كي تعود الحياة الى وطن تعطل اهله في طوابير امام محطات الوقود؟

nbn

في إنتظار أن تثمر مبادرة لبنان حلا للعقد الحكومية المتبقية تبقى العين على عين التينة التي تواصل إتصالاتها الحثيثة على هذا الصعيد حيث سجل لقاء جمع النائب جبران باسيل بالخليلين جرى خلاله تبادل الأفكار والإقتراحات.

mtv

قديم - جديد تظهر اليوم. طرق لبنان وشوارعه تحولت مرأبا كبيرا للسيارات المنتظرة بالدور، لتعبئة القليل من البنزين! الذل عاشه اللبنانيون بقوة من جديد، والحل بالتأكيد لن يكون من طريق ايران، كما حاول أمين عام حزب الله ان يؤكد في خطابه امس.

NTV

من خلوة البياضة الرباعية إلى لقاء الأربعاء الثنائي في بيت الوسط لا هبوب لعواصف حكومية ومفاجآت التأليف هبة باردة وهبة اكتر برودة والمستجد الوحيد أن التيار يرمي بحزمة تفاؤل وإيجابيات التوافق.

OTV

من جديد، وبأمل كبير هذه المرة، جميع اللبنانيين يتطلعون نحو سعد رفيق الحريري.

يتطلعون إليه، وأملهم كبير بالعودة إلى التزام الأصول الدستورية والقواعد الميثاقية والمعايير الموحدة في تشكيل الحكومة.

LBC

ليس في الافق ما يوحي بقرب تأليف حكومة وكل ما يتردد من معلومات حول اجتماعات التأليف لا يتعدى ضخات امل, تبقي اللبنانيين احياء وتكسب السياسيين مزيدا من الوقت وتضخ اجواء ايجابية من دون ركائز حقيقية.

الميادين

أعلن وكيل وزارة الإعلام في ​الحكومة اليمنية​ المعترف بها دوليا، محمد قيزان، اليوم الأربعاء، عن مهمة وفد المكتب السلطاني العُماني الذي يزور ​صنعاء​ للقاء قيادة جماعة "​أنصار الله​" الحوثية اليمنية.

الجزيرة

أصدر ​وزير الدفاع الأميركي​ ​لويد أوستن​ أمراً توجيهياً إلى العاملين في ​البنتاغون​ يطلب فيه منهم تكثيف تركيزهم على ​الصين​ التي تعتبرها ​الولايات المتحدة​ أكبر منافسيها الاستراتيجيين.

العربية

أعلن وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن الخلافات بين ​أنقرة​ و​باريس​ بشأن الصراع في ​ليبيا​ تقلصت منذ أن أدت ​الحكومة الليبية​ الجديدة اليمين.