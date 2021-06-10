لبنان الحر

قال النائب فيصل كرامي انني سمعت ما يحكى عن دور أمني لتركيا في لبنان واتصلت بالأجهزة الامنية في الجيش اللبناني والأمن العام وتأكدت انه لا يوجد اي دور امني نهائي لتركيا ولا اي دور سلبي.

صوت لبنان

اعتبر رئيس ​حزب الكتائب​ النائب المستقيل ​سامي الجميل​، أننا "نستغرب كلام الأمين العام لحزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ مع العلم انه يسيطر على الدولة والغريب انه يقف بحالة مواجهة مع الدولة وهو يملك ​الاكثرية​ و​رئيس الجمهورية​ حليفه.

radio orient

أشار النائب ​عدنان طرابلسي​، في تصريح له الى أنه "في ذكرى تأسيس ​قوى الأمن الداخلي​، ندعو السياسيين الذين يحبون وطنهم ويخافون عليه إلى الإسراع في إنقاذه قبل الانهيار الشامل والانفلات الأمني".

اذاعة النور

اعتبر النائب السابق ​مصباح الاحدب​، ان "من له اذنان فليسمع نعني كل من يحاول جهارا او سرا ضرب ​مرفأ طرابلس​، لقد بلغت القلوب الحناجر، ولن نسمح بذلك تحت اي ذريعة، وان اي محاولة لنقل ماكينة السكانير من مرفأ طرابلس الى ​بيروت​ سنتصدى لها مع اهل المدينة، نأمل ان يكون كلامنا واضحا".

صوت المدى

تبلّغ رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ رسمياً قرار ​مجلس الوزراء العراقي​ بمضاعفة كمية ​النفط​ التي كانت ​الحكومة العراقية​ أقرتها للبنان​، من 500 ألف طن إلى مليون طن سنوياً.