وصل الرئيس الأميركي جو بايدن أمس، إلى المملكة المتحدة أول محطة في جولته الخارجية الأول التي يهدف منها إلى تأميد متانة التحالف بين ضفتى الأطلسي.

أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون الابتكار والمناقشة الأميركية الذي يستهدف مواجهة التحديات الصينية والتفوق الصيني في مجال التكنولوجيا والذكاء الصناعي.

قالت نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان أمس، أن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في شأن كيفية العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع في 2015 ستعاود مطلع الاسبوع المقبل مضيفة أن انتخابات الرئاسة الايرانية المقررة في 18 حزيران تعقد المحادثات.

أفادت وكالة الاعلام الروسية أن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قال أمس، أن هناك قضايا باقية تحتاج إلى حل في المحادثات الرامية لاحياء اتفاق إيران النووي لكن لم تعد هناك أي عقابات مستعصية.

يتوجه الايرانيون إلى صناديق الاقتراع في 18 حزيران لاختيار رئيس جديد للجمهورية.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يعتبر الحديث عن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو كلاماً فارغاً، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن نصف سكان أوكرانيا يعارضون انضمامها للناتو.

أقر البلرمان الأوروبي أمس شهادة كوفيد 19 الرقمية الأوروبي التي تهدف إلى تسهيل السفر هذا الصيف داخل الاتحاد الأوروبي بأغلبية 546 صوتاً ويعود الأمر إلى الدول لاصدارها بحلول 1 تموز.