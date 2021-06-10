الديار – جويل بو يونس

قالت إنّ اجتماع البياضة الذي ضم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الخليلين والحاج وفيق صفا انتهى بأجواء إيجابية سادت اللقاء، وبحسب ما أشيع إعلامياً إنّ لقاء البياضة حقّق تقدّماً في النقاش، لاسيما بمسألة توزيع الحقائب وحاز على موافقة النائب باسيل على الطرح الذي تم تقديمه من قِبَل الثنائي بانتظار جواب الرئيس الحريري الذي تبقى الكرة في ملعبه، وحكي أيضاً أنّ الهيكل الاساسي للحكومة الجديدة تم التوافق عليه بالكامل مع رئيس التيار الوطني الحر، وأنّ آليات وأفكار عدّة طُرحت لحل مسألة تسمية الوزيرين المسيحيين. وفي هذا السياق، أكدت مصادر موثوقة أنّ لقاء البياضة لم يحل إلاّ عقدة واحدة هي توزيع الحقائب بانتظار جواب الرئيس المكلّف على مسألة حقيبة الطاقة، وأنّ أي حديث عن حل باقي العقد غير دقيق. كذلك قيل إنّ الخليلين والحاج وفيق صفا أصرّوا على نقطة "بدنا نحلا"، فخرج المجتمعون باتفاق بأن يتم حل مسألة الحقائب والوزيرين المسيحيين مع الرئيس الحريري. وبالانتظار يختصر مصدر بارز مطلع على اجواء الاتصالات والمفاوضات الحكومية المشهد بالقول: هناك خرق بسيط لكنه لا يرقى لمستوى الولادة الحكومية، فالاساس لم يعالج بعد، والمشكلة ليست بتوزيع الحقائب، وبالتالي : "لا حكومة وما في شي!"

الجمهورية - راكيل عتيّق

تناولت موضوع رفع الدعم وقالت تُبدي جهات رسمية تخوّفها من بروز تشنجات وتوترات بين اللبنانيين والنازحين السوريين في ضوء تعاظم الانهيار، حتى قبل رفع الدعم عن المواد الأساسية. وذلك لأنّ السوري، مقيماً كان أم نازحاً، يستفيد من هذا الدعم الذي يغطّيه مصرف لبنان وبالتالي من أموال المودعين، فيما أنّ ودائع اللبنانيين في المصارف محجوزة أو مسروقة، وغير معروف ما إذا كان مصرف لبنان بدأ فعلياً في استخدام الاحتياطي الالزامي لديه لدعم تلك المواد أم أنّه اقترب من البدء باستخدامه، وبالتالي استنزاف ما تبقّى من جنى عمر المودعين المُدّخر في المصارف. كذلك، تطرح الجهات الرسمية أسئلة عدة حيال مرحلة ما بعد رفع الدعم، ويرى البعض أنّه سيدفع النازح للعودة الى سوريا لأنّه لن يتمكّن بعدها من تحمُّل كلفة المعيشة في لبنان، علماً أنّ الحدود السورية مغلقة الآن بسبب جائحة "كورونا"، وفي المقابل يرى آخرون أنّ المنظمات الدولية، ومنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ستعزّز دعمها للنازحين في لبنان لتمكينهم من الاستمرار.

اللواء – عمر البردان

تحت عنوان "هل تطول الولادة الحكومية بعد كلام نصرالله؟ وما الضامن لقبول باسيل مبادرة بري؟ كل ما يجري من مماحكات وصراعات مرتبط بالاستحقاق الرئاسي" كتب "البردان" لم يعد يثق اللبنانيون بكل ما يحكى عن مشاورات تجري من أجل تشكيل الحكومة، باعتبار أن اهتماماتهم باتت في مكان آخر، بعدما أصبحوا محاصرين بالأزمات الاجتماعية والحياتية التي لا عد لها ولا حصر. وبالتالي لم يعد يعنيهم كل ما يدور بشأن التأليف الذي ما زال يدور في الحلقة المفرغة، دون بروز أي ملامح انفراج، استناداً إلى مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي يحاول إبقاءها حية، باعتبارها الفرصة الأخيرة، كما يقول أكثر من نائب في كتلة التنمية والتحرير. وبانتظار ما ستسفر عنه لقاءات الخليلين مع الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل.