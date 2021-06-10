روسيا اليوم

بايدن: لا نسعى لصراع مع روسيا

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة وروسيا تتحملان المسؤولية عن الاستقرار الاستراتيجي في العالم، وأن واشنطن لا تسعى لصراع مع موسكو.

وقال بايدن خلال زيارة لقاعدة عسكرية أمريكية في بريطانيا الأربعاء: "لا نسعى لصراع مع روسيا، نسعى لعلاقات مستقرة قابلة للتنبؤ بمستقبلها. يتقاسم بلدانا المسؤولية الكبرى عن الاستقرار الاستراتيجي بين قضايا أخرى".

وتابع: "كنت واضحا في أن الولايات المتحدة سترد بشكل قوي على تورط الحكومة الروسية في أنشطة خبيثة".

وأكد بايدن أنه خلال جولته الأوروبية التي بدأها من بريطانيا وسيلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، "سيقول بوضوح إن أمريكا عادت"، وأضاف أنه يود أن يدرك الرئيس الروسي ذلك.

يذكر أنه من المقرر أن يعقد أول لقاء بين بوتين وبايدن بعد تولي الأخير منصب الرئيس الأمريكي في الـ16 من حزيران الجاري بجنيف.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والهجمات السيبرانية على الشركات الخاصة والأجهزة الحكومية الأمريكية.

وأكدت السلطات الروسية أكثر من مرة أنه لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالأنشطة الخبيثة التي تتحدث عنها الولايات المتحدة.

روسيا اليوم

مصر تعلن تأجيل الحوار الفلسطيني إلى أجل غير مسمى

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية مساء الأربعاء، أن مصر أبلغت الفصائل الفلسطينية تأجيل موعد الحوارات المقررة في القاهرة بسبب انشغالات لديها، ولم تحدد موعدًا بديلًا.

من جهته، أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، تأجيل لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة.

وأوضح البرغوثي في تصريح خاص لوكالة "سوا" الإخبارية أن "الجانب المصري أبلغهم بتأجيل موعد لقاءات القاهرة، دون تحديد موعد جديد لها".

وأضاف البرغوثي أن الجانب المصري لم يكشف عن أسباب التأجيل.

وكانت مصر قد وجهت دعوات للفصائل الفلسطينية للمشاركة في الحوار الفلسطيني بالقاهرة الذي كان من المقرر أن يعقد يوم السبت.

وقال مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين محمد البريم، في بيان منذ أيام، "تلقينا دعوة مصرية رسمية قبل قليل للمشاركة في الحوار الفلسطيني بالقاهرة والذي سينطلق يوم السبت المقبل 12 حزيران 2021".

وأضاف البريم أن لجان المقاومة ستشارك بوفد رسمي يرأسه القائد الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين أيمن الششنية.