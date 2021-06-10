الوكالة الوطنية للإعلام

بري للكاظمي: يد الخير أبدا لا تنثني وفعل العراق وفعل أبنائه ومرجعياته الرشيدة مصداق لقوله تعالى "سنشد عضدك بأخيك"

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس الحكومة العراقية السيد مصطفى الكاظمي شاكرا باسمه وباسم المجلس النيابي والشعب اللبناني "مصادقة الحكومة العراقية على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم من 500 ألف طن إلى مليون طن".

وجاء في نص البرقية : "يد الخير أبدا لا تنثني ... هو العراق رمح الله في الارض".

مجددا فعلكم وفعل أبنائه ومرجعياته الرشيدة مصداق لقوله تعالى: "سنشد عضدك بأخيك.

ببالغ الشكر والإمتنان تبلغنا موافقتكم وحكومتكم الكريمة على تزويد لبنان بمليون طن من النفط الخام بمعدل يكفي لسد نصف حاجة لبنان من هذه المادة سنويا.

وكالة الأناضول

أردوغان: حادثة الدهس بكندا تظهر خطورة الكراهية ضد المسلمين

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عملية الدهس المتعمدة التي استهدفت عائلة مسلمة في كندا، مبينا أن الحادثة تظهر مدى خطورة موجة الكراهية ضد المسلمين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية"، بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة.

ومساء الأحد وقعت حادثة دهس لعائلة مسلمة من أصول باكستانية في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو الكندية، أسفرت عن مقتل 4 من أفرادها، حيث قام سائق شاحنة شاب، يدعى ناثانيال فيلتمان (20 عاما) بدهسهم عمدا.

وأشار أردوغان إلى أن الهجوم الأخير في كندا هو "أوضح مثال على مدى خطورة التهديد الذي تحولت إليه موجة الحقد والكراهية هذه".

وتمنى أردوغان من الله الرحمة لمن فقدوا أرواحهم في ما وصفه بـ "الهجوم الإرهابي الشنيع"، كما تمنى الصبر السلوان لأسرهم المفجوعة.

ولفت الرئيس التركي إلى أن الهدف الأول لبذور الكراهية والحقد هو المسلمون حول العالم والأتراك في أوروبا.

وأضاف: "في حين أن آلام العديد من المجازر المرتكبة من البوسنة إلى أراكان ومن تركستان إلى العراق وسوريا ومن نيوزيلندا إلى فلسطين ما زالت ماثلة، فإن جراحنا تنزف مرة أخرى مع أنباء وقوع هجمات جديدة (كندا)".

وتابع: "لن يغفر التاريخ أبدًا لأولئك الذين تركوا اللاجئين للموت في البحر المتوسط ​​وبحر إيجة".

وقال أردوغان إن تركيا مثلما أوفت بواجبها الإنساني عبر فتح أحضانها لملايين طالبي اللجوء، فإنها لن تتوقف عن رفع صوتها في كل المحافل ضد الهجمات المعادية للإسلام والأتراك في كل أنحاء العالم.

وأكد أن تركيا ستواصل التأكيد على مقولة أن "العالم أكبر من خمسة" (في إشارة إلى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن) والدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة لجميع المظلومين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بايدن: سأناقش مع بوتين قضية الأمن السيبراني

أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى أنه لا يعرف ما إذا كان سيتمكن هو ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، من التوصل إلى تفاهم بشأن قضية الأمن السيبراني، قائلا إن هذا سيكون موضوع المناقشات المقبلة خلال القمة الثنائية في جنيف.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن، عشية جولته الخارجية الأولى إلى أوروبا، ردا على سؤال ما إذا كان يتوقع "بعض التفاهم" فيما يتعلق بمشكلة الهجمات الإلكترونية: "من يدري، سيكون هذا موضوع مناقشاتنا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تتفاوض مع دول أخرى، لاتخاذ إجراءات مشتركة ضد الدول التي تأوي قراصنة، على حد قوله.

وأعلن ممثلو الإدارة الأمريكية، في وقت سابق، عن وضع "استراتيجية وطنية" حول مشكلة الأمن السيبراني في البلاد.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، في 17 فبراير/ شباط، روسيا بأنها على الأرجح وراء هجمات سيبرانية ضد شركة "سولارويندز"، وذلك في ظل تحقيقات جارية للكشف عمن يقف وراء الهجمات التي استغلت برمجيات المراقبة الخاصة بالشركة الموجودة في تكساس من أجل اختراق شبكات حكومية حساسة وشركات أخرى مثل مايكروسوفت.

وتستضيف جنيف السويسرية، في 16 يونيو/ حزيران الجاري، قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، في لقاء هو الأول منذ تولي الأخير الرئاسة.