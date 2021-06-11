الديار 7-6-2021

فيدرر يفكر في الانسحاب من رولان غاروس

افاد الأسطورة السويسري روجير فيدر بأنه يفكر بالانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس وذلك بعد معاناة لبلوغ ثمن النهائي في وقت متأخر من السبت.

أوجييه يعزز صدارته بفوز ثالث للموسم

عزز الفرنسي سيباستيان اوجييه الباحث على متن تويوتا ياريس عن لقبه العالمي الثامن قبل الاعتزال صدارته لترتيب بطولة العالم للراليات بتحقيقه فوزه الثالث هذا الموسم من أصل خمس جولات.

10 نجوم "سوبر ستار" لن نراهم في بطولة أمم أوروبا

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا التي تأتي بعد موسم مضغوط تجتاح بعض من مشاعر الحزن على الجماهير بسبب غياب عدد كبير من النجوم الذين لن يشاركوا في البطولة لأسباب مختلفة.

وابعدت الإصابة عدد هائل من النجوم عن البطولة بينما فشل نجوم كبار بقيادة منتخباتهم للتأهل وهم: فيرجل فان دايك- سيرجو راموس – ايرلنغ هالاند – ماركو رويس –زلاتان ابراهيموفيتش --- انس وفاتي – يان اوبلاك –نيكو زانيولو – مارك اندريه تير شتيغن ---ترينت الكساندر ارنولد.

نداء الوطن 8-6-2021

انسحاب فيديرير وسقوط سيرينا

أعلن السيسري روجيه فيديرير الذي كان يحاول استعادة مستواه بعد جراحتين في الركبة ابعدتاه من المنافسة العام 2020 انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب علما انه سيلتقي اليوم الإيطالي ماتيو بيرتينيفي ثمن النهائي وبعد المناقشة مع فريقي قررت الانسحاب من بطولة رولان غاروس بعد عمليتين في الركبة وأكثر من عام من إعادة التأهيل.

واما الأميركية سيرينا وليام انتهت بخسارتها أمام الكازاخية ايلينا ربيباكينا .

النهار 8-6-2021

ليفانغولكسي قناص يتوجس منه الحراس

مهاجم فتاك حامل للعديد من الأرقام القياسية وقوة تهابها جميع الفرق رغم ان منتخب بولندا ليس مرشحا للوصول الى مراحل متقدمة في البطولات الكبرى الا ان وجود قناص بحجم هدافه التاريخي روبرت ليفاندوفسكي يكون كافيا لتعزيز حظوظه وهذا ما سيعول عليه في نهائيات كأس أوروبا .

النهار

ألمانيا تستولد جيلا جديدا" للمستقبل

مع كل اخفاق تستولد الكرة الألمانية جيلا" جديدا" وفي حضرة التشاؤم الذي يسبق مشاركة " المانشافت" في كأس الأمم الأوروبية. ثم تفاؤل بمستقبل قوي لمنتخب " الماكينات " مصدره تتويج منتخب بطلا لاوروبا للمرة الثالثة في تاريخه.

الديار 9-6-2021

منتخب فرنسا المرشح الأبرز لاحراز لقب بطولة أمم أوروبا

أظهرت دراسة لباحثين من جامعات في 4 دول مختلفة ان المنتخب الفرنسي بطل العالم هو المرشح الأبرز للقب يورو 2020

كارلو انشيلوتي يحدد مصير ثلاثي ريال مدريد

حدد الإيطالي كارلو انشيلوتي المدرب الجديد لريال مدريد موقفه من استمرار ثلاثة لاعبين مع الميرنغي خلال الموسم المقبل.