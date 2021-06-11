اللواء/ عمر البردان

قال إنّه يصح أن يطلق على المشاورات التي تجري بشأن تشكيل الحكومة التي قد لا ترى النور، بأنها عبارة عن "طبخة بحص"، وأنّ كل ما يجري هو عبارة عن تقطيع وقت، لأنّ هناك من لا يريد تأليف الحكومة، من خلال اختلاق الشروط التي تجعل الرئيس المكلف يرفض الاستجابة لها، والدليل على ذلك أنّ الاجتماعات التي عقدها الخليلان مع النائب جبران باسيل، لم تفض إلى نتائج إيجابية تقود إلى توقع تصاعد الدخان الأبيض في الأيام المقبلة. وأضاف أنّه في هذه الأيام ووسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية، ومع توالي الاستعدادات لتنظيم تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية، رداً على وصول الوضع في لبنان إلى مرحلة شديدة الخطورة، مع فقدان المواد الأساسية من الأسواق إذا استمرت هذه المعاناة التي تتفاقم بشكل غير مسبوق، فإن هناك مخاوف جدية على الاستقرار الأمني.

نداء الوطن/ ألان سركيس

تحت عنوان "بكركي "بالمختصر المفيد"... لا تأجيل ولا تمديد ولا فراغ ولا تجديد" كتب "ألان سركيس" شكّل كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد صدمة للجميع، خصوصاً عندما تحدّث عن وجود مخطط من وراء عدم تأليف الحكومة، للوصول إلى تأجيل الإنتخابات النيابية وتطيير الإنتخابات الرئاسية.

وقال إنّه ليس جديداً على البطريرك الماروني إطلاق التحذيرات والتنبيه من المخططات التي تريد ضرب الكيان والسيطرة على الدولة، لكن البطريرك الراعي هذه المرّة كان أكثر تصويباً إذ سرد ذاك المخطط والأهداف من ورائه والتي تصل إلى حدود القضاء على الكيان في مئويته الثانية. ويبدو أنّ هناك قوى غير متحمّسة لإجراء الإنتخابات، إذ إنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله نسف أي مسعى لإنتخابات نيابية مبكرة بعد الحديث عن إستقالات لعدد من الكتل في مجلس النواب. ونقل عن تشدّد مصادر كنسية على أنّ كلام البطريرك الراعي أكثر من واضح ولم يأتِ من عبث، بل إنّه ينظر إلى مسار الأمور ويكتشف أنّ هناك قوى تعرقل مسيرة الإنقاذ، ومن بين هذه التصرفات عدم السماح بولادة حكومة جديدة.

الجمهورية/ إيفا أبي حيدر

تناولت موضوع الأزمة الطبية وقالت إن المستشفيات تعاني نقصاً حاداً في الكواشف والمستلزمات الضرورية لإجراء الفحوصات المخبرية وتشخيص الأمراض، ما جعل العديد منها يتوقف عن إجراء تلك الفحوصات للمرضى الذين يقصدونها، وجديدها إعلانها أمس أنّها أصبحت تعاني نقصاً حاداً في مستلزمات غسل الكلى بما يهدّد بتوقف هذه الخدمة اعتباراً من الأسبوع المقبل في حال عدم تسليم المستلزمات للمستشفيات خلال الأسبوع الحالي. إضافةً إلى أزمة الدواء المفقود التي تراوح مكانها وللغاية تتوقف الصيدليات قسراً عن العمل اليوم وغداً، وفي السياق تنتظر وزارة الصحة أن ينتهي مصرف لبنان من التدقيق في فواتير استيراد الدواء ليُصار إلى دعمها وتحريرها من مستودعات الأدوية. كذلك قالت إنّ المختبرات الطبية التي أقفل عدد كبير منها تعاني أيضاً نقصاً حاداً في المستلزمات المخبرية، كالكواشف المخبرية وفقدان بعض الأنواع منها. وهذا الانهيار الاستشفائي دفع إلى صدور تعميم من الضمان يقضي بترشيد دخول المضمونين إلى المستشفيات من أجل المحافظة على استمرارية عمل القطاع، طالباً في تعميم إلى رئيسة الاطباء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إجراء دراسة معمّقة للملفات والمعاملات الاستشفائية المقدمة ووقف إعطاء الموافقات الاستشفائية لكل الحالات غير الطارئة.