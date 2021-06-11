الوكالة الوطنية للإعلام

ماكرون: نعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية تمويل دولية للبنان.

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنه "يعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة حادة"، ولفت في مؤتمر صحافي إلى أنه "سيدافع عن جهوده لتشكيل حكومة من شأنها أن تقود الإصلاحات وتطلق العنان للمساعدات الدولية".

وكالة الأناضول

وزير الدفاع الأمريكي: نحتاج إلى اتصال عسكري مباشر مع الصين لمنع وقوع أي أزمة.

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن على الولايات المتحدة الحفاظ على حوار في المجال العسكري مع الخصوم، خاصة الصين، لمنع وقوع أي أزمة بين الطرفين، وقال أوستن، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكيإنه يدعم موقف السيناتور المستقل من ولاية مان، إينغس كينغ، الذي دعا إلى حوار بين واشنطن والصين في المجال العسكري رغم الخلافات بين الطرفين. وصرح: "أنا متفق بشكل تام معكم. أشعر، عند رؤية بعض التصرفات العدوانية المعينة من قبل بكين في المحيطين الهندي والهادئ، بقلق من إمكانية حدوث أي شيء قد يشعل أزمة... الحديث يدور عن قضية ذات أهمية حيوية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدم تسييس قضايا متعلقة بالاتفاق النووي مع إيران.

دعت روسيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العودة لعمل "تقني هادئ" مع إيران وعدم تسييس الأوضاع حول الاتفاق بشأن برنامجها النووي. وقال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن روسيا اطلعت بشكل دقيق على تقرير مديرها العام، رافائيل غروسي، حول تطبيق اتفاق الضمانات على خلفية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من قبل إيران. وأوضح أوليانوف: "في هذا السياق نود أن نذكر بأن الهدف الأساسي من أعمال الفحص التي تنفذها الوكالة في سياق اتفاق الضمانات يتمثل في ضمان عدم استخدام أي من المواد الأصلية أو الانشطارية في النشاط السلمي على أراضي البلاد لأغراض متعلقة بالأسلحة النووية أو أي جهاز نووي متفجر.