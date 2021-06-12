TL

كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأمس عن وجوب تعاون دولي للحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الأساسية للبنانيين في نكبتهم بات الأمل الوحيد أمام المواطنين المنهكين.

المنار

بالوقوف عند ازمة الكهرباء، فلا داعي للخوف من العتمة كما قال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي طمأن ان طلائع المليون طن من النفط العراقي ستصل الى لبنان قريبا بعد اتمام الاجراءات بين البنك المركزي العراقي ونظيره اللبناني، وان العراق الشقيق لن يبخل بالمزيد ان احتاج اللبنانيون لذلك.

nbn

في هذا الإطار علمت NBN ان حالا من الجمود أصاب الإتصالات خلال الساعات الماضية فيما عكست التسريبات المتبادلة بين مصادر كل من بعبدا وبيت الوسط واقع المراوحة تأليفا والتوتر الواقع بين أهل التأليف.

mtv

في سياق متصل يشارك الرئيس الحريري في اجتماع المجلس الاسلامي الشرعي في دار الفتوى المنعقد اليوم برئاسة المفتي دريان، والسبب الداعي هو الظرف الاستثنائي وطنيا وما تتعرض له الطائفة السنية من تطاول على هامش عملية التشكيل.

NTV

غرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: "شو لازم يصير أكتر من يلّي عم يصير حتى يقرّ مجلس النواب قانون البطاقة التمويلية يلّي قدّمناه من فترة لمساعدة العائلات اللبنانية المحتاجة والتعويض عنها ارتفاع الاسعار نتيجة ترشيد الدعم".

OTV

في هذا السياق، صب كلام عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لل أو.تي.في، حيث اعتبر أن الاجواء الحكومية ملبدة والاتصالات استمرت لكن بوتيرة اقل، مؤكدا أنها لن تتوقف وأن مبادرة بري مستمرة.

LBC

يقول وزير الصحة: "غير مقبول ان ما يجب ان يكون ب 27 دولارا تمت فوترته ب 509 دولارات، وال 49 دولارا ب 526"، ما يحصل ليس شرعيا وهو سرقة فالواضح للعلن ان صاحب المستودع والمستشفى يتآمران على صحة المريض، وهذا ما سيؤكده ويكشفه القضاء".

الميادين

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن روسيا تستعد لتزويد إيران بقمر صناعي متطور سيمكنها من تعقب أهداف عسكرية محتملة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن الخطة ستقضي بتسليم قمر صناعي روسي الصنع من طراز كانوبوس-في ومزود بكاميرا ذات دقة عالية ويمكن إطلاقه من روسيا في غضون شهور، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

الجزيرة

أعادت الخارجية الأميركية التذكير بـ" شبكة حزب الله المالية"، مطالبة "من يملك معلومات عن قيادات وأسماء ضالعة فيها بالتواصل معها".

فقد ذكّر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة بتغريدة على حسابه على تويتر أمس الخميس بعدد من الأسماء، من ضمنهم أدهم طباجة، الذي أشارت إلى أنه "يستغل شركة البناء والتطوير التابعة له لدعم حزب الله مالياً".

العربية

أعلنت ​السفارة الألمانية​ في ​الرباط​، أن "السلطات ​المغربـ​ية المختصة رفضت تقديم الخدمات لمواطنين ألمان، بدون إبداء الأسباب، فقد قام المغرب منذ 1 آذار الماضي بتعليق تعاونه مع السفارة والمؤسسات الألمانية من جانب واحد، حيث أوقف جميع سبل الاتصال مع السفارة، بما في ذلك مصلحة الشؤون القنصلية".