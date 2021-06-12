لبنان الحر

أكد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، للمديرة التنفيذية لبرنامج ​الأمم المتحدة​ للمستوطنات البشرية، أن "إرادة اللبنانيين في مواجهة التحديات ثابتة ولا بد للمجتمع الدولي من المساعدة على إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة في بلدنا".

صوت لبنان

توجه رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ لوفد أهالي ضحايا المرفأ اثر لقائه بهم، "أنتم أصحاب الجروح العميقة الذين خسروا أحباءهم، وكل تعاطف الدنيا لا يوازي خسارتكم ولا يعيد لكم أحباءكم. غضبكم مفهوم ومشروع، لأن الذي حصل هو أحد نتائج ​الفساد​ في البلد"ـ مؤكدا ان " قضية شهداء المرفأ هي قضية وطن وليست قضية شخصية تخصكم وحدكم.

radio orient

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أن "الوزارة تبلغت من حاكمية المصرف المركزي تبني الفواتير التي تم التوقيع عليها في الوزارة عبر تفنيد الأولويات"، لافتا الى أنه "بات مطلوبا من الشركات تسليم الأدوية والمستلزمات والكواشف المخبرية من دون تردد".

اذاعة النور

اعتبر عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ أن "مبادرة رئيس مجلس النواب مستمرة ولكن بكل صراحة أصبحت الأمور بخواتيمها ولا إمكانية لأية مراهنات بغير واقعية، وإن بقيت الأمور على ما هي عليه حتى الأمس، فلا صورة واضحة الى أين ستذهب الأمور، ونحن رغم هذه السلبية في لبنان أي في بلد المفاجآت".

صوت المدى

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جورج عطالله​ إلى أن "عدم وجود حكومة فاعلة وقلة المسؤولية وتعاطي ​مصرف لبنان​ غير الواضح والضبابية هو ما اوصلنا الى ما نحن عليه"، معتبرًا أن "لا يوجد أي جو ايجابي ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ يحاول ايجاد العراقيل".