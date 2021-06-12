حثّ وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الولايات المتحدة وروسيا، على خفض ترسانتهما النووية قبل أيام من اجتماع الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف. وقال أن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في فيينا "في مرحلتها الأخيرة"، مضيفاً أنه يتعين على أطراف الاتفاق النووي المبرم في 2015 مضاعفة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاتفاق إلى مساره.

في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأميركية عن رفع العقوبات عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين، وبعض شركات الطاقة وسط تعثر المفاوضات النووية في فيينا، عبّرت إدارة الرئيس بايدن عن استعدادها لرفع المزيد من العقوبات عن طهران، وذلك لتخفيف الضغط الاقتصادي عليها إذا غيرت البلاد مسارها. وتأتي هذه الإجراءات، في الوقت الذي يستعد فيه المفاوضون الأميركيون والإيرانيون والأوروبيون والصينيون في فيينا لبدء جولة سادسة من المحادثات، لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران والولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى، ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع في فيينا، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس.

ستقدم روسيا قمراً اصطناعياً متطوراً لإيران الأمر الذي سيحسن بشكل كبير من قدرات التجسس لهذا البلد، وسيسمح القمر الاصطناعي "كانوبوس – في" المجهز بكاميرا عالية الدقة، لإيران بمراقبة منشآت خصومها في كل أنحاء الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية عن صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية التي نقلت بدورها عن مسؤولين حاليين وسابقين في الولايات المتحدة والشرق الأدنى. وتأتي هذه المعلومات قبل أيام قليلة من القمة المقررة في 16 يونيو (حزيران) في جنيف بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن.

قالت تركيا إن العلاقات مع مصر تتقدم، وإنه سيتم قريبا عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين وإعلان الاتفاق على تعيين سفيرين في أنقرة والقاهرة بعدما تم تخفيض مستوى التمثيل إلى درجة القائم بالأعمال منذ عام 2013 وإن هناك العديد من القضايا التي يجب التنسيق والتعاون بشأنها بين البلدين.

بعد أشهر من لقاءات عبر الفيديو التأمت أمس، قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تستضيفها بريطانيا للبحث في المشكلات العالمية، وسط تصميم القادة على تأكيد وحدتهم في مواجهة الأزمات العالمية بدءاً بالمناخ والوباء مع التركيز على إعادة توزيع مليار جرعة لقاح ضد "كوفيد – 19"، والذي عُدّ غير كافٍ من المنظمات الإنسانية والخيرية التي انتقدت بشدة الموقف. وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن مجموعة السبع ستطلب أيضاً تحقيقاً جديداً من منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس "كورونا".

مثل الشاب المتهم بقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة دهساً، في مدينة لندن، في مقاطعة أنتاريو الكندية، لفترة وجيزة أمام قاضٍ، أول من أمس، فيما بدأ ظهور معطيات عن شخصيته وعملية توقيفه. ومثل ناثانييل فيلتمان (20 عاماً) لدقائق قليلة عبر اتصال بالفيديو من السجن خلال جلسة استماع إجرائية. وأكد فيلتمان الذي ارتدى قميصاً قطنياً وسروالاً برتقالي اللون هويته، وأجاب عن بعض الأسئلة. ومن المقرر عقد جلسة استماع جديدة الاثنين. ووُجّهت إلى الشاب الذي ليس لديه سوابق جنائية أو ارتباط معروف بمنظمة متطرفة، في وقت سابق من الأسبوع، أربع تهم تتعلق بالقتل العمد ومحاولة قتل. وفي حال إدانته، سيواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

استبقت تركيا اللقاء المرتقب للرئيس رجب طيب إردوغان مع نظيره الأميركي جو بايدن على هامش قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي ستنطلق في بروكسل بعد غد (الاثنين)، بالسعي مجدداً إلى طمأنة دول الحلف بشأن عدم وجود مخاطر فنية من اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية "إس 400". وسيتصدر الخلاف التركي الأميركي بشأن منظومة "إس 400" أجندة اللقاء المرتقب بين إردوغان وبايدن. وقال إردوغان، في تصريحات في إسطنبول، أمس (الجمعة)، إن قمة قادة الناتو تعد فرصة لبحث العلاقات بين أنقرة وكل من واشنطن وباريس خلال لقاءيه مع الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيراً إلى أن تركيا تعد من بين أقوى 5 دول في الحلف.