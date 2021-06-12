الديار/ محمد علوش

تحت عنوان "المفاوضات الحكومية مجمّدة ... وفرنسا تسحب يدها من الحريري" كتب "علوش" لا تزال العقد الأساسية على حالها، وتحديداً تلك المتعلقة بتسمية الوزيرين المسيحيين، والعقدة المستجدة حول إعطاء الثقة للحكومة من قبل تكتل لبنان القوي، ما يضعنا في دائرة مفرغة لا تُنتج سوى المزيد من الأزمات. إضافةً إلى الأجواء الغاضبة من اجتماع البياضة، والتي صدرت عن محيط بيت الوسط، تكشف مصادر مطّلعة على مسار التأليف أنّ التفاوض جُمّد حالياً عند النقاط التي وصل إليها، ولا جديد يُذكر على الصعيد الحكومي، ما يعني أنّ احتمالات اعتذار الرئيس المكلّف سعد الحريري باتت أكبر، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ الاعتذار إن حصل فلن يكون في وقت قريب. وبحسب المصادر، فإنّ الإدارة الفرنسية باتت مقتنعةً بضرورة تنحي الرئيس سعد الحريري ووصول شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة غير مرشحة للانتخابات ولا تملك كتلة نيابية.

نداء الوطن/ كلير شكر

قالت إنّه ليس بمقدور أي فريق مشارك في السلطة أن يجزم بقرب ولادة حكومة الرئيس سعد الحريري، وإنّ احتمال اعتذاره بات يتقدم على غيره من السيناريوات. مضيفةً أنّ العوائق كثيرة، لكنّ جميعها ذات طابع محلي، كما يؤكد أحد المشاركين في الطبخة الحكومية، ويجزم بأنّ ثمة ضغطاً دولياً غير مسبوق للدفع باتجاه التأليف، بسبب خشية الدول المعنية، وصاحبة المصالح في لبنان، من الغرق في مستنقع الفوضى. ووفق المشاركين، فإنّ الأيام الأخيرة أظهرت تبدّلاً نوعياً في مقاربة الدول المعنية بالملف اللبناني، إزاء المسألة الحكومية، من باب التشجيع والعمل على نزع العوائق أمام دخول الرئيس المكلّف السراي الحكومي. ولكنّ هذه المحاولات لا تزال تصطدم بأجندات القوى الأساسية، وتحديداً الفريقين العوني والمستقبلي.

الجمهورية/ رنى سعرتي

تناولت موضوع المنصّة الالكترونية وقالت بعد حوالي 3 أسابيع على انطلاق منصة "Sayrafa" التي تبيع الدولارات للتجار والمستوردين على سعر صرف الـ12120 ليرة، ما زال سعر صرف الليرة في السوق السوداء يشهد هبوطاً لنحو 15000 ليرة مقابل الدولار الاميركي. فماذا يعني ذلك؟ والى أين نتجه؟ كذلك تناولت بيان مصرف لبنان الصادر الاسبوع الماضي والذي أفاد بأنّ مجمل العمليات التي تمّت من خلال منصة "صيرفة" بلغ 10 ملايين دولار أميركي، في حين بلغ مجمل عمليات هذا الاسبوع 18 مليون دولار اميركي بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد على منصة Sayrafa. وبالتالي، فإنّ الطلب على الدولار في السوق السوداء من المفترض أن يكون قد تقلّص بمعدل 14 مليون دولار اسبوعياً، مما كان يستوجب بالتالي ان يؤدي الى تحسّن ولو كان طفيفاً، في سعر صرف الليرة في السوق الموازية. مضيفةً أنّ البنك المركزي من خلال المنصة يحاول امتصاص السيولة النقدية بالليرة المتداولة في السوق، والتي بلغ حجمها مستويات قياسية عند حوالى 40 تريليون ليرة، وهي مرجّحة للارتفاع مع بدء تطبيق التعميم 158، من أجل خفض الطلب على الدولار، إلاّ أنّ مبادرته لتسديد جزء من أموال المودعين بدفعات شهرية تبلغ 400 دولار نقداً وما يعادلها على سعر صرف الـ12 الف بالليرة، ستؤدي حتماً ومن جديد، إلى ضَخ كميات كبيرة من السيولة النقدية بالليرة في السوق بالإضافة إلى السيولة الناتجة عن التعميم 151 الذي يتيح السحب على سعر صرف 3900 ليرة، للمودعين غير المشمولين بالتعميم 158.وقالت أيضاً بأنّ البعض يعوّل على دولارات المغتربين في فصل الصيف من أجل تقليص الطلب على العملة الصعبة، إلا أنّ سعر صرف الليرة في السوق السوداء ما زال آخذاً في الانهيار. فما هو السبب؟