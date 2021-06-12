روسيا اليوم

بيسكوف: قمة بوتين مع بايدن الطريقة الوحيدة لمنع مزيد من تدهور العلاقات

أعلن الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن السبب الرئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي جو بايدن، هو الحالة السيئة للعلاقات بين البلدين.

وقال بيسكوف في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية إن "السبب الرئيسي (للقاء) بالنسبة له (لبوتين) هو الحالة السيئة للعلاقات بين بلدينا. والمستوى البالغ الأهمية لهذه العلاقات يتطلب عقد القمة بين بلدينا لأن هذه هي الطريقة الوحيدة... لمنع وقوع مزيد من التدهور لحوارنا".

واعتبر بيسكوف القمة المرتقبة "فرصة جيدة" للحديث عما يثير القلق لدى الجانبين، مضيفا أن الولايات المتحدة هي من تسببت بتجميد العلاقات بين موسكو وواشنطن في الكثير من المجالات الهامة، بما فيها محاربة الإرهاب والتغير المناخي والتعاون الاقتصادي والتعاون بشأن اللقاحات ومحاربة وباء فيروس كورونا، مشيرا أيضا إلى أن الولايات المتحدة ترفض التعاون في محاربة الجرائم السيبرانية مع روسيا.

روسيا اليوم

أردوغان: نبذل قصارى جهدنا لضمان مستقبل مشرق لجارتنا سوريا على قاعدة وحدة أراضيها ووحدتها السياسية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "سنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان مستقبل مشرق لجارتنا سوريا على قاعدة وحدة أراضيها ووحدتها السياسية".

وأضاف أردوغان في كلمة له الجمعة، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من إسطنبول، في مراسم افتتاح سد "عفرين الأعلى" بولاية كيليس، جنوبي تركيا، أن "أجزاء كبيرة من المناطق السورية القريبة من حدودنا جعلناها آمنة".

وكانت دمشق دانت في وقت سابق الخطوات التركية التي تهدف للتتريك ومنها "قيام تركيا بإحداث أمانة عامة للسجل المدني في مناطق سيطرة الإرهابيين بإدلب وسحب البطاقة الشخصية والعائلية السورية واستبدالها ببطاقات تركية"، ووصف مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية ذلك بأنه "يمثل ذروة سياسة التتريك" التي تنتهجها تركيا.