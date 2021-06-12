الوكالة الوطنية للإعلام

دياب في اطلاق برنامج المستوطنات البشرية مؤتمر ملف بيروت: لوقف الخلافات وتشكيل حكومة جامعة ومواصلة اصلاحات بدأتها حكومتي

أطلق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان مؤتمر ملف بيروت، في السرايا الحكومية، برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، وحضور نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف، الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية الدكتور عرفان علي، مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان تينا كريستيانسن، نائب رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان طارق عسيران، ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة في لبنان.

وكالة الأناضول

وزراء دفاع تركيا وبريطانيا وإيطاليا يبحثون التعاون الدفاعي

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظيريه البريطاني بن والاس والإيطالي لورينزو غويريني، التعاون في مجالي الأمن والدفاع وقضايا إقليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي جمعهم في جزيرة صقلية الإيطالية، قبيل توجه أكار إلى ليبيا.

وكان أكار قد عقد اجتماع ثنائي مع نظيره الإيطالي قبل الاجتماع الثلاثي والتقى والاس بشكل ثنائي عقب الاجتماع.

​​​​​​​وفي تصريحات صحفية عقب اللقاءات، أكد أكار أن الاجتماعات كانت إيجابية وبناءة، وأعرب عن سروره إزاء التفاهم المتبادل حول القضايا التي تمت مناقشتها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إيران تستعيد حقها في التصويت بالأمم المتحدة

قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، اليوم الجمعة، إن بلاده استعادة حقها في التصويت داخل المنظمة بعد سداد المتأخرات المالية عليها.

وفي تغريدة له كتب تخت روانجي: "الحظر الأمريكي غير القانوني لم يحرم شعبنا من الدواء فحسب، بل قد حال أيضا دون دفع إيران المتأخرات للأمم المتحدة".