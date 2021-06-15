الجزيرة - السعودية

ماكرون وميركل ينتظران توضيحات من واشنطن في شأن مزاعم التجسس

دعا ايمانويل ماكرون وأنغيلا ميركل الولايات المتحدة والدنمارك الاثنين الى تقديم توضيحات في شأن المزاعم عن تجسس على بعض المسؤولين الاوروبيين بينهم المستشارة الألمانية.

وقال الرئيس الفرنسي إثر اجتماع وزاري فرنسي الماني “إذا كانت المعلومة صحيحة “.

"فهذا غير مقبول بين حلفاء، وغير مقبول أيضا بين حلفاء وشركاء أوروبيين".

واضاف "إنني متمسك برابط الثقة الذي يوحد الاوروبيين والاميركيين" و"لا مكان بيننا للشكوك. لهذا السبب فإن ما ننتظره هو الوضوح الكامل. لقد طلبنا أن يقدم شركاؤنا الدنماركيون والاميركيون كل المعلومات حول هذه التسريبات وهذه الوقائع الماضية، ونحن ننتظر هذه الاجوبة”.

الاتحاد - الإمارات

السودان يدلي بتصريحات بشأن سد النهضة

أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، تصريحات جديدة بخصوص سد النهضة الإثيوبي.

وقال عباس إن بلاده منفتحة على إبرام اتفاق جزئي مؤقت بخصوص السد ولكن بشروط محددة. ويقام السد الإثيوبي على النيل الأزرق الذي يعتبر أحد روافد نهر النيل. وفي حين تعلق إثيوبيا آمالها على التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء من سد النهضة العظيم، تشعر مصر والسودان بالقلق من تأثيره على إمداداتهما من المياه.

الدستور الأردنية - الأردن

الصفدي يبحث مع لازاريني الاستعدادات للمؤتمر الدولي لحشد الدعم المالي والسياسي للأنروا

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والمفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) فيليب لازاريني الاستعدادات للمؤتمر الدولي الذي ستنظمه المملكة والسويد بالتعاون مع الوكالة لحشد الدعم المالي والسياسي لها.

وأكد الصفدي ولازاريني أهمية المؤتمر الذي سيعقد قبل نهاية العام الحالي في اعتماد استراتيجيات وخطط فاعلة لضمان استمرار دعم الوكالة لإدامة الخدمات الحيوية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية.