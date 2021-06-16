الشرق الأوسط 14 /6 /2021

34 دولة تتفق على "التكامل من أجل النمو" ووضع استراتيجية لتحفيز القطاع الصناعي

اختتم المنتدى الأول لهيئات الاستثمار الأفريقية – المعنية بترويج الاستثمار، فعالياته التي أثمرت عن 7 توصيات نتجت عن مناقشات دارت بين مسؤولي الاستثمار في 34 دولة أفريقية على مدار 3 أيام بهدف "التكامل من أجل النمو" في القارة الأفريقية.

التضخم والتوظيف أبرز محاور اجتماع "المركزي" الأميركي

تشهد الأسعار ارتفاعاً حالياً في الولايات المتحدة، لذلك سيكون التضخم بين أبرز محاور اجتماع "الاحتياطي الفدرالي" الأميركي " البنك المركزي"، الثلاثاء والأربعاء، لكن يبدو أن الأمر يتطلب المزيد لإقناعه بخفض دعمه الاقتصاد بدءاً بتحسين أكثر في التوظيف.

النحاس يتراجع من مستويات قياسية

تراجعت أسعار النحاس في مستهل تعاملات الاثنين إلى أقل من 10 آلاف دولار للطن قبل بدء الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياطي الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي) لمراجعة السياسة النقدية والذي ينتهي الأربعاء.