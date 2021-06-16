TL

رئيس الجمهورية العماد عون اطلق تحذيرا بحصر التأليف الحكومي بينه وبين الرئيس المكلف تأليف الحكومة، ما يعني أنه قالها_ وبصراحة_ "أن هناك تدخلا" من مرجعيات تطلق مواقف من هنا ومن هناك".

المنار

في القدس راية لا يعلوها شيء، فلسطينية هي، مثبتة بحجر لطفل من جنين وفتى جاء من عمق سني عكا ويافا إلى ساحات القدس وأبوابها المشرعة على فجر جديد...

nbn

لم تبرز اختراقات في الجدار الحكومي، لكن صورة مواقف الأطراف باتت أكثر وضوحاً. فثمة الحريص على البلد وقيام مؤسسات فاعلة كمثل الرئيس نبيه بري الذي أكد تكرارا انه مستمر في مبادرته وان تنفيذها سيكون محل ربح للجميع عندما تتألف الحكومة.

mtv

منذ السبت الفائت، موعد لقاء الرئيس الحريري المجلس الإسلامي الشرعي، تتأرجح الآراء والمعطيات والمعلومات المتداولة بين أن يعتذر الحريري عن عدم الإستمرار في التكليف، أو أن يستمر في المهمة، بما أن فعل الإعتذار يعني انسحاب الطائفة السنية من المعادلة الطائفية الوطنية، أو أن يعد تشكيلة الأربعة وعشرين وزيرا ويعرضها على رئيس الجمهورية.

NTV

عطفاً على مصادر عين التينة فإن مصادر "خليل من اثنين" قالت للجديد إن "الإيجابية المطلقة" التي يروجها باسيل لم تكن حاضرة في اجتماع البياضة الشهير، بحيث وافق رئيس التيار على الوزارات، لكنه لم يعط موافقته على أهم مطلبين وهما: منح الثقة وتسمية الوزيرين المسحيين.

OTV

أما على مأساة السياسة، فهم مقسومون بين فئة تقارب المستقبل بيأس مطلق، وفئة تتطلع إلى المحطات السياسية الآتية من منظار تعزيز حضورها في السلطة ليس إلا، وفئة لم تفقد الأمل، لكنها بدورها موزعة بين جماعة "كلن يعني كلن" من جهة، وفريق الرئيس العماد ميشال عون من جهة أخرى، الذي يواصل منذ عام 2005 نضاله تحت عنواني الإصلاح والميثاق.

LBC

حين تم تسريب أن شيئا ليس على ما يرام بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل، في اجتماع البياضة، لم يصدق البعض هذا التباين. لكن بيان قصر بعبدا قطع الشك باليقين واثبت أن الهوة عميقة بين بعبدا وعين التينة وبين البياضة وعين التينة.

الميادين

لفت المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية التركية​، طانجو بيلغيتش، إلى أنّ "اجتماع وزراء خارجيّة 7 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي​ في ​أثينا​، عبارة عن تجمّع للدفاع عن الادعاءات الّتي تطلقها ​اليونان​ وقبرص الروميّة، بخصوص شرق ​البحر المتوسط​ وأزمة جزيرة قبرص".

الجزيرة

أعلن رئيس ​الحكومة العراقية​ ​مصطفى الكاظمي​ رفضه "استغلال" الفقراء ورواتبهم في ​الانتخابات​ التي ستجري في العاشر من تشرين الأول المقبل، موضحا أن "هذه الحكومة مهنية ومن سيستخدم الوزارات لأغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق".

العربية

أعلنت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​، "تسجيل 3 حالات مؤكّدة لـ"الفطر الأسود" (Mucormycosis) في مرضى بـ"​كوفيد 19​"، ويتلقّون العلاج حاليًّا".