لبنان الحر

دعا وزير الزراعة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​عباس مرتضى​ إلى "تكريس مشاركة النقابات في الرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي لمواجهة تراكمات الأزمات".

صوت لبنان

اعتبر الخبير الاقتصادي ​نسيب غبريل​ أنه يمكن لجم ارتفاع سعر الصرف عبر وقف التهريب، معتبراً أن السوق الموازية غير شفافة ولا تخضع للرقابة.

radio orient

افتتح حاكم جمعية أندية ​الليونز​ الدولية المنطقة 153 جان كلود سعادة مركز الليونز لغسيل الكلي في مستشفى ​البوار​ الحكومي، ويشمل ثمانية كراسي مع ثماني مكنات لغسل الكلى، وذلك برعاية رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ممثلا بوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ​حمد حسن.

اذاعة النور

اعتبرت المحامية ​ساندريلا مرهج​ في مقابلة تلفزيونية، أن "​الأزمة​ الخانقة في ​لبنان​ تحتاج إلى حل، ونحن بحالة إفلاس والسؤال هو كيف سيكون الإنقاذ، وأعتقد أن هناك حل في الإدارة الداخلية للثروات وإعادة هيكلة السلطة مما يتطلب حدثا كبيرا في الداخل".

صوت المدى

أكّد رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة ب​لبنان​ دايفيد تولبرت، أنّ "قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الراحل ​رفيق الحريري​ بالغة التعقيد، ووضع ​المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​ في غاية الصعوبة في ظل عدم وجود تمويل".