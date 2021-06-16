الجمهورية/ ايفا ابي حيدر

قالت إنّه وبعدما كانت كلفة التصنيع في لبنان مرتفعة جداً، تغيّرت كل المقاييس. فانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار خفّض كثيراً من قيمة الاجور، فاللبناني الذي كان يحصل على عرض عمل لا تقل قيمته عن 5000 دولار شهرياً باتت تأتيه العروض للعمل في الخارج ابتداء من 700 دولار في الشهر، وذلك بعدما تراجعت قيمة الحد الادنى للاجور من 450 دولاراً الى حوالى 45 دولاراً. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس جمعية الصناعيين النقيب السابق للصناعات الغذائية جورج نصراوي لـ"الجمهورية" انّ لبنان اصبح من الدول الأرخص من حيث كلفة الانتاج بسبب تراجع كلفة اليد العاملة وتوفر البيئة الحاضنة، لافتاً الى انّ الفرصة سانحة اليوم للاستثمار والتصنيع في لبنان لكنّ المطلوب سن قوانين ترعى أي استثمار جديد بما يطمئن المستثمر ويشجّعه، على عكس ما يحصل راهناً، إذ في كل فترة يواجه القطاع صعوبات وعوائق تحديات جديدة. وراهناً يشكّل توفر المازوت التحدي الاكبر لاستمرارية العمل، فلا يمكن للصناعي ان يستمر بالانتاج إذا كان يفتقد الى هذه المادة، فالمازوت سلعة اساسية لأنه في غياب التغذية الكهربائية يضطر الصناعي الى تشغيل مولداته بينما نحن نستلم هذه المادة بالتقنين، وقد نتج عن ذلك انخفاض في عدد ساعات العمل في المصانع ما أدّى الى تراجع الانتاج. وأبدى نصراوي تخوّفه من رفع الدعم عن هذه المادة كي لا ترتفع كلفة الانتاج مجدداً.

اللواء/ أنطوان غطاس صعب

تحت عنوان "حلف رباعي جديد؟ والقوات اللبنانية حريصة على موقع الرئاسة"، كتب "صعب" تجري اتصالات داخلية وخارجية لخروج لبنان من هذا النفق المظلم وحيث باتت الأمور صعبة ومعقدة في سياق معلومات تتحدث عن إعادة تفعيل الدور الفرنسي لأنّ هناك من يرى أنه وفي حال إعتذر الرئيس الحريري ستحصل في البلد تطورات دراماتيكية أمنية وسياسية إلى مزيد من التدهور الإقتصادي على خلفية التناحر السياسي بين المكونات كافةً وخصوصاً بعدما بات هناك وفق أجواء عليمة ما يشبه الحلف السياسي الرباعي من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري وصولاً إلى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وزعيم تيار المردة سليمان فرنجية ومعهم شخصيات سياسية مستقلة بينما هناك غموض حول موقف القوات اللبنانية التي ولظروف وخصوصية الوضع المسيحي لن تدخل في أي تحالفات قد تصنف بأنها موجهة لرئاسة الجمهورية كموقع وليس كشخص على الرغم من الخلاف الشديد بين معراب والتيار الوطني الحر، لذلك لبنان قد لا يشهد تأليفاً للحكومة وهذا ما تردده معلومات موثوقة إذ هناك أكثر من سيناريو مطروح على بساط البحث إن من خلال حكومة انتقالية تدير الانتخابات النيابية ومن ثم تنتخب رئيساً جديداً للجمهورية إلى تشكيل حكومة إصلاحية وعندها يحصل لبنان على دعم المجتمع الدولي وحيث سيكون بوصايته السياسية والمالية والاقتصادية في ظل غياب الثقة بين الدول الأوروبية إلى واشنطن وسواهم وكذلك الدول العربية بالطبقة السياسية اللبنانية وعلى هذه الخلفية فإنّ كل الحراك الداخلي يدور في حلقة مفرغة دون التوصّل إلى أي حسم لخيارات التأليف والتي باتت معدومة.

نداء الوطن/ كلير شكر

تحدّثت عن اللجان المشتركة وقالت اليوم ستكون اللجان على موعد مع قانون الشراء العام، الذي يعدّ وضعه إنجازاً هاماً في سياق الورشة الإصلاحية المطلوبة محلياً ودولياً، لكونه ينظّم كل عمليات الشراء في القطاع العام ويضع حدّاً لمزاريب الهدر والتنفيعات. وأضافت أكثر من 45 جلسة خاضتها اللجنة الفرعية التي شكّلت للغاية، وقد أنجزت المشروع، برغم تحفظات "التيار الوطني الحر" الذي سيكررها اليوم، تمهيداً لرفعه إلى اللجان المشتركة قبل وضعه على جدول أعمال الهيئة العامة لإقراره بصيغته النهائية. ويرجّح أنّ تتم إحالة الاقتراح إلى الهيئة العامة وفق الصيغة التي توصلت إليها اللجنة الفرعية، بعد أن يكون "التيار" قد سجّل ملاحظاته من جديد.