الوكالة الوطنية للإعلام

عكر في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الدوحة: لبنان وشعبه يحتاج لاهتمام استثنائي

شاركت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في العاصمة العاصمة القطرية الدوحة، وألقت كلمة قالت فيها: نلتقي اليوم بعد الإعتداءات الإسرائيلية الهمجية على حي الشيخ جراح في القدس الشريف، والتي هدفت الى استمرار سياسة التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي في فلسطين، كما أدت الى اندلاع انتفاضة القدس الثالثة نتيجة اعتداء المستوطنين على حرم المسجد الأقصى، وإلى حرب غزة الرابعة. أحداث وانتفاضات وحروب، سببها فصل عنصري لا لبس فيه، وتمييز وقهر وإذلال لأصحاب الأرض والمقدسات والبيوت". وتابعت: "أود أن أغتنم هذا اللقاء لأتحدث عن بلدي الذي يعيش إحدى أكبر أزماته منذ تأسيسه.

وكالة الأناضول

إعلان شوشة: تعاون تركيا وأذربيجان ليس موجها ضد دول أخرى

أكدت تركيا وأذربيجان، أن تعاونهما العسكري والسياسي ليس موجها ضد دول أخرى. جاء ذلك بحسب "إعلان شوشة" الذي وقعه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف في مدينة شوشة الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني. وجاء في الإعلان أن "التعاون العسكري-السياسي بين البلدين بما يتماشى مع مصالحهما ليس ضد دول أخرى". كما أكد على أن تركيا وأذربيجان تبذلان جهداً مشتركاً لحل قضايا الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وشدد الإعلان على أنه في حالة تعرض استقلال أو وحدة أراضي أي من البلدين لتهديد أو اعتداء من دولة ثالثة، فإن الطرفين سيقدمان المساعدة اللازمة لبعضهما البعض.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وكالة: لقاء بوتين وبايدن قد يستمر لـ5 ساعات بلا غداء عمل

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين، اليوم، إن الاجتماع القادم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، سيستمر قرابة 5 ساعات ولكن دون تناول وجبة مشتركة (غداء عمل). ونقلت صحيفة "بومبرج" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله للصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي تقل لابايدن، إن اجتماعات بايدن وبوتين لن يكون فيها "استراحة من أجل الخبز"، في إشارة إلى وجبة الطعام. وبحسب الوكالة، سيعقد المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف قبل لقاء نظيره الأمريكي جو بايدن، بحسب المصدر. وأشارت الوكالة إلى أن الرئيسان يخططان لمناقشة انتهاء صلاحية معاهدة ستارت الجديدة في عام 2026. وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، أنه من المتوقع أن تستمر القمة ما بين أربع وخمس ساعات، مع فترات راحة وتغيير في الأماكن. ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان بوتين وبايدن في العاصمة السويسرية، جنيف، اليوم في فيلا "لا غرانج"، لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن مكافحة وباء "كورونا" وتسوية النزاعات الإقليمية.