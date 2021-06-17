سياسة فرنسا في تونس والخيار بين زعيمين

تشترك كل المحطات التاريخية التي مرت على طريق العلاقات التونسية الفرنسية منذ مائتي سنة ويزيد في ثابت واحد في الدبلوماسية الخارجية الفرنسية وهو اعتبار تونس ضمن مدى التوسع الفرنسي الذي يحدد وجودها وكيانها ويحقق استمرارها. استوعبت فرنسا عبر تجارب التاريخ على ضفتي المتوسط شمالا وجنوبا أن مجالها الحيوي هو السيطرة على شمال إفريقيا وجنوب المتوسط كعمق استراتيجي وحتى حضاري. ولعل هذا الدرس الاستراتيجي تعلمته فرنسا من الحضور العثماني عبر قرون في جنوب البحر المتوسط والذي كان يمثل الثقل العسكري والحضاري للإمبراطورية العثمانية المجسمة آنذاك في انتشار سفن بربروسة على ذلك المدى الطويل من قبرص إلى جبل طارق انطلاقا من الموانئ العسكرية الجزائرية، أو ربما تعلمته من القائد التونسي القرطاجي حنبعل الذي بنى مجده على حساب روما انطلاقا من مرفأ قرطاج على شاطئ جنوب البحر المتوسط ومنها غزا أوروبا الرومانية مرورا بشواطئ فرنساالجنوبية.

لم تكتف فرنسا من أجل تثبيت وجودها في المنطقة الجنوبية لبحر المتوسط على الخيارات العسكرية العنيفة بالاستعمار والاحتلال بل عمدت إلى صناعة طبقة سياسية وفكرية موالية لأطروحاتها العلمانية والتي وصفها خصومها بالمتشددة والمعادية لهوية الشعوب المستعمرة. وفي تونس عطلت مشاريع الإصلاح التربوي والفكري – مشروع الإصلاح الزيتوني-والسياسي التعددي والديمقراطي بينما شكلت طبقة درست في كليات فرنسا وحظيت بالدعم والحماية من أجل خلق دولة عميقة تدافع عن مصالح فرنسا في وجودها أو في غيابها. في هذا التوجه السياسي المخطط منعت فرنسا أثناء فترة الحماية تواجد أحزاب ذات مرجعية إسلامية وتصدت لكل محاولات التأسيس على خيار الهوية العربية الإسلامية. وقد امتدت هذه السياسة الفرنسية في تونس في فترة الحكم البورقيبي بأيادي تلاميذ فرنسا النجباء -الطبقة السياسية الجديدة -من خلال تهميش التيار الهووي إذ منعت السلطة التونسية منح الترخيص لتأسيس حزب الاتجاه الإسلامي سنة 1981 في حين منحت الرخصة للحزب الشيوعي سليل الحزب الشيوعي الفرنسي في تونس وانتهى هذا التهميش إلى التصادم مع النظام قبل انقلاب بن علي وبعده وأسفر الصراع عن محرقة لكل أبناء المشروع الإسلامي لمدة عشرين سنة تم فيها ممارسة كل أصناف التعذيب والتنكيل والسجون والتهجير وقطع الارزاق.