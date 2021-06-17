TL

على وقع حرب البيانات المستعرة بين الرئاسات تلبدت الاجواء على ضفة التشكيل الحكومي وزادت الامور تعقيدا ما اعاد حركة الاتصالات السياسية، فزار رئيس الحزب الاشتراكي عين التينة وغادر من دون الادلاء باي تصريح، فيما يعقد اجتماع مسائي حاسم بين حزب الله والتيار الوطني الحر لبت الملف الحكومي في ضوء التطورات الاخيرة.

المنار

البلد المعطل بشكل عام يعلن الاضراب العام... والجميع مع اضراب الغد: سياسيون واحزاب، وحتى جمعية المصارف وكبار المحتكرين والتجار اعلنوا الاضراب، وما تبقى من عمال واصحاب مؤسسات.

nbn

عملية إطلاق السهام السياسية الخالية من أي سند دستوري على مبادرة عين التينة فلن تثني رئيس المجلس عن متابعة جهوده لكون هذه المبادرة هي الأمل الباقي والرئة الوحيدة التي من الممكن أن تعيد النفس إلى ملف التأليف، وتضع الأمور على السكة الصحيحة، في بلد بات من أقصاه إلى أقصاه في غرفة إنعاش لا يتوفر فيها الأوكسجين أصلا.

mtv

فتشكيل الحكومة سقط نهائيا، وحتى اشعار آخر، تحت غبار المعارك الرئاسية العبثية، والبيانات المضادة بين رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية. وأما مبادرة بري الحكومية فصارت من الماضي، وبخاصة بعدما تحول صاحبها طرفا أساسيا في المعركة الحكومية الدائرة.

NTV

فعلى " صهوة" الاتحاد العمالي العام وكما جرت العادة تعتلي الأحزاب والتيارات الشوارع اللبنانية وتقدم تيار المستقبل صفوف التيارات التي لبت الدعوة الى الإضراب والاعتصام لرفع الصوت عاليا تحت سقف المطالب الملحة في وجه كل من يستثمر في الانهيار لتحقيق مصالحه الضيقة ويحول دون تأليف الحكومة.

OTV

سرقت قمة جنيف بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين الأضواء، في انتظار الترجمة العملية لمقرراتها في المستقبل القريب، وأول الغيث الاتفاق على عودة سفيري البلدين.

LBC

السعودية لا تريد سعد الحريري رئيسا للحكومة، وموقفها نابع من مبدأ كيف تعامل الحريري معها في الداخل السعودي، ومدى ارتباطه بملفات الفساد التي ضبطتها الرياض. الحريري وعينه على الرياض، متمسك بتأليف الحكومة، وهو لن يسقط اقوى ورقة يمتلكها، ولن يتراجع عنها.

الميادين

أفاد مراسل الميادين في إيران بأن المرشح سعيد جليلي أعلن رسمياً انسحابه من الانتخابات الرئاسية لمصلحة المرشح إبراهيم رئيسي.

الجزيرة

يزور المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ السعودية، للتشاور مع مسؤولين من حكومتي اليمن والسعودية، بينما أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي أن الأطراف اليمنية "غير قادرة" على تجاوز خلافاتها.

العربية

عقب قمة تاريخية استمرت 4 ساعات في جنيف بين الرئيسين الأميركي، جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، أعلن بوتين الأربعاء الاتفاق مع نظيره الأميركي على عودة سفيريهما، مضيفا أن توقيت عودتها "مسألة إجرائية بحتة".