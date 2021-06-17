لبنان الحر

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، الوزير السابق للمهجرين غسان عطالله يرافقه وليد الحداد، الياس الحداد وانسي عطالله، في حضور جان عرابي، وكانت مناسبة لعرض مختلف الأوضاع على الساحة اللبنانية.

صوت لبنان

لفت الوزير السابق مروان شربل الى ان فرنسا ستترأس قريبا اجتماعا لتأمين المساعدات للجيش اللبناني ونتمنى أن تتحقق الآمال لأنه اذا بقي الوضع الاقتصادي والمالي على هذه الطريقة سيؤثر هذا الأمر على بقاء العسكريين في الجيش.

radio orient

أصدر وزير الداخلية والبلديات في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​محمد فهمي​ تعميما، قضى بموجبه تمديد كل تراخيص العازل لأشعة ​الشمس​ والتي تنتهي مدة صلاحيتها بتاريخ 30/9/2020 و30/6/2021، لغاية 30/6/2022.

اذاعة النور

الرئيس عون التقى رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في لبنان وسوريا القس جوزيف قصاب بحضور النائب ادغار طرابلسي والقاضي فوزي داغر تحضيراً للقاء الذي دعا اليه البابا فرنسيس في الاول من تموز المقبل

صوت المدى

استقبل النائب السابق أمل أبو زيد اليوم، رئيس مجلس ادارة مصنع "أروان" للأدوية عبد الرزاق يوسف عبدالله ترافقه المديرة العامة الدكتورة رويدا دهام، وتم البحث في الخطوات العملية لتوقيع الاتفاق النهائي لتصنيع لقاح سبوتنيك v بعد موافقة صندوق الاستثمار الروسي على كل الخطوات التي اتخذها المصنع.