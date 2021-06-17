أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن "مساعي إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران يجب أن تنتظر تشكيل حكومة إيرانية جديدة",و أن "الاتفاق يحتاج لإرادة سياسية من جميع الأطراف".

قالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية، إن اختلافات كبيرة لا تزال قائمة في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وأضافت أغنيس فون دير مول، انه "يجب اتخاذ قرارات شجاعة بسرعة لأن الوقت ليس في مصلحة أي طرف".

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني أن "مباحثات الاتفاق النووي في فيينا تشهد اللمسات النهائية، على الرغم من البطء فيها".ودعا روحاني الإيرانيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن "مقاطعة الانتخابات ليس حلا، وأنه لا ينبغي تعريض الجمهورية لأي ضربات".

دعا زعيم التيار الإصلاحي في إيران، محمد خاتمي، الشعب الإيراني إلى "تغيير قواعد اللعبة الانتخابية والمشاركة" في الاقتراع لاختيار الرئيس الإيراني الـ13 منذ انتصار الثورة. ولأجل التصدي للمخططات التي رسمها البعض لصالح فوز مرشح بعينه مهما كان الثمن".

دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، جميع الإيرانيين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن "النظام الاجتماعي في إيران بحاجة إلى مشاركة الناخبين"معانا أن "ثمة وسائل إعلام معادية لإيران تسعى إلى تشويش أذهان المواطنين وجرهم لمقاطعة الانتخابات". وقال إن "هناك وسائل إعلام إقليمية تتبع لدول في المنطقة لا تجري فيها أي انتخابات وشعوبها لا تعرف ما هو صندوق الاقتراع، وتنتقد الديمقراطية في إيران".و أن "العدو يهدف إلى إيجاد شرخ بين الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية لكن الشعب سيفشل مخططه".

رأى مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، إنه "لا يوجد الكثير من الأمل في تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في أي وقت قريب"أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي اعتماد الرد والإكراه والحوار معا بمواجهة روسيا.والاتحاد الأوروبي سوف يتصدى لروسيا ويردعها ويتعامل معها في آن واحد، وذلك على أساس الفهم المشترك (للدول الأعضاء) لأهداف روسيا ومبادئ البراغماتية".

أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن عن قرارهما إطلاق حوار ثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي، مؤكدين تمسك موسكو وواشنطن بضرورة منع شن حرب نووية.وجاء في إعلان مشترك للرئيسين صدر في ختام قمتهما في جنيف "اليوم نجدد تمسكنا بالمبدأ القائل إن الحرب النووية لا يمكن أن يكون فيها منتصر ويجب ألا يتم شنها أبدا".و ذكر الرئيسان أن التمديد المؤخر لمعاهدة "ستارت 3" بين موسكو وواشنطن يدل على تمسك البلدين بمراقبة الأسلحة النووية"، وأنه "من أجل تحقيق هذه الأهداف ستطلق روسيا والولايات المتحدة في أقرب وقت الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي والذي سيكون جوهريا ونشطا".وأوضح الرئيسان أنهما يسعيان من خلال إطلاق هذا الحوار إلى "وضع أساس للمراقبة المستقبلية للأسلحة والإجراءات لتخفيض الأخطار".