الديار/ هيام عيد

نقلت عن أوساط نيابية قولها ان قرار فرملة استقالة الرئيس سعد الحريري من التكليف يبدو معلقاً اليوم، ولن يجري حسمه بالطريقة التي ستؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية، وذلك أن الإرتدادات السلبية للإعتذار سوف تكون أكبر وأخطر من ارتدادات المراوحة الحالية التي تمرّ بها عملية تاليف الحكومة. ومن ضمن هذا السياق، فإن هذه الأوساط تستبعد كل الكلام الذي تردد عن أيام مفصلية أمام الحريري لكي يحدد المسار الذي سيسلكه بالنسبة لاستمراره في مهمته، مع العلم، أن الذهاب نحو ترشيح شخصية أخرى لتولي هذه المهمة ، دونه محاذير عدة اليوم وتحديداً إعتباراً من اللحظة التي دخلت فيها عناصر جديدة على المشهد في بيت الوسط، وهي عناصر تتصل بالمواقف المعلنة من مرجعيات دينية ومن أطراف وأحزاب كما من شخصيات سياسية ومرجعيات نيابية ووزارية حالية وسابقة.

الجمهورية/ مرلين وهبة

نقلت عن مصادر الديبلوماسية فرنسية قولها انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لم يعترف أبداً بأنّه فشل في مهمته اللبنانية، كما يُروج له اعلامياً، انما الذين فشلوا هم السياسيون اللبنانيون، مضيفة: فرنسا لم تفشل ابداً وهي لم تعلن فشلها، انما من فشلوا هم الذين اخفقوا في إحقاق الاصلاحات المطلوبة منذ اكثر من عشرة اشهر. ولذلك، تردّ المصادر الفرنسية الفشل الى الطبقة الحاكمة وليس إلى فرنسا. وتقول: «على المسؤولين المعنيين والحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية التفكير جدّياً في انقاذ شعب لبنان والقيام بواجباتهم. اما بالنسبة لفرنسا فهي دائماً حاضرة وجاهزة لمساعدة شعب لبنان.

الجمهورية/ جورج شاهين

قال أنه لا بد من الإشارة الى أنه وبعد رد الرئيس نبيه بري الناري أمس سيبقى على اللبنانيين انتظار مواقف القوى الأخرى بمَن فيهم «حزب الله» الذي طاولته شظايا البيان. والى تلك اللحظة ما على اللبنانيين سوى رصد التحركات لحظة بلحظة لمعرفة وجهة الريح الحكومية، وإن كان لبنان سينجو من تصرفات مسؤوليه.

الشرق/ يحي جابر

رأى المسألة أبعد كثيرا من عقدة «تسمية الوزيرين المسيحيين»، وإن كانت داخلية، مئة في المئة، وبإمتياز، واسباب التباينات، بل والخلافات بين «شريكي التأليف»، فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والرئيس المكلف سعد الحريري، لم تعد خافية على احد ولا مؤشرات تدل على امكانية كسر جليد القطيعة، خصوصا بعدما توجت بعبدا اجتهاداتها بحملة، غير مسبوقة، على رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي كل جريمته انه اطلق على وقع تعثر «المبادرة الفرنسية» مبادرة انقاذية، تجنب لبنان استمرار حال التفكك والتردي، وقد لاقت تأييدا واسع النطاق، داخليا وعربيا واقليميا واوروبيا، وتحديدا فرنسيا.