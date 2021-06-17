الوكالة الوطنية للإعلام

عبد الصمد: موافقة وزراء الاعلام العرب على تخصيص جائزة بيروت للانسانية واعتبار بيروت عاصمة للاعلام العربي 2023 دعم قوي للبنان في مواجهة الأزمات

رحبت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد بـ"موافقة مجلس وزراء الإعلام العرب بالإجماع على المقترحين اللذين تقدمت بهما لتخصيص "جائزة بيروت للانسانية" واعتبار بيروت عاصمة الإعلام العربي للعام 2023"، مؤكدة أن "هذين الإنجازين يشكلان دعما كبيرا وقويا للبنان في مواجهة الأزمات المتعددة والمتفاقمة التي يتعرض لها". وأشارت عبد الصمد في حديث لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط"، إلى أن "الإعلام اللبناني يتمسك بالمسؤولية حيال القضايا العربية المحقة"، لافتة إلى أنها طرحت خلال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب المنعقد اليوم بالقاهرة، "توصيتين جرى الأخذ بهما والموافقة عليهما، الأولى بتخصيص جائزة باسم العاصمة اللبنانية بيروت، والتي ستكرس كنوع من التقدير للاعلاميين والصحافيين العاملين في الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والرقمية، الذين يقومون بإعداد مواد إعلامية أو صحافية أو حتى درامية تتسم بالتميز والرقي وتدعم العمل الإنساني وتراعي الحيادية والموضوعية والمهنية". واعتبرت أن "الموافقة على اقتراح لبنان الذي قدمته وزارة الإعلام، باعتبار مدينة بيروت عاصمة للاعلام العربي للعام 2023 تمثل دعما معنويا كبيرا للعاصمة اللبنانية، لا سيما في ظل الأزمات التي مرت بها بيروت وعلى رأسها الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في شهر أغسطس من العام الماضي، وكذلك الظروف العصيبة التي تعرض لها قطاع الإعلام والصحافة على أثر الأزمات".

وكالة الأناضول

بوتين: هناك بارقة أمل لحل القضايا العالقة مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه "لا أوهام لديه عقب قمته مع نظيره الأمريكي جو بايدن، إلا أن هناك بارقة أمل ببناء الثقة المتبادلة، والاتفاق لحل كافة القضايا العالقة مع الولايات المتحدة". وأكد بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه مع بايدن في مدينة جنيف السويسرية، أن اللقاء ناقض الاستقرار الاستراتيجي، والعلاقات التجارية، والأمن الإقليمي، والأمن السيبراني. وأشار إلى أن "الجانبين أبديا رغبة في إيجاد سبل لتقريب المواقف". ونوّه أنه "اتفق مع بايدن على عودة عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين، وبدء المشاورات بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية حول كافة مجالات التعاون، وفي مقدمتها الأمن السيبراني ".

ولفت إلى أن "أغلب الهجمات السيبرانية في العالم تنفذ من داخل الولايات المتحدة".

وتابع قائلاً إن "واشنطن أعلنت روسيا عدوا لها، وكلا البلدين يتكبد خسائر العقوبات".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إثيوبيا تؤكد إصرارها على الملء الثاني لسد النهضة وفق الجدول الزمني

أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إصرار بلاده على الملء الثاني لسد النهضة وفقا للجدول الزمني. جاءت تصريحات بيكيلي عقب اجتماع مجلس وزراء شرق النيل في أديس أبابا، أمس الثلاثاء، وخلالها أكد الوزير أنه لن يتغير شيء فيما يتعلق بملء السد حيث سيتماشى مع البناء في موسم الأمطار المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية. وشدد الوزير على أن ملء الجولة الثانية لا علاقة له بأي قضية أخرى، مشيرا كذلك إلى أن "هذا واضح للغاية لجميع البلدان المشاطئة الثلاثة. لن يتغير شيء من ذلك وسنواصل العمل وفقًا لذلك".

في وقت سابق، وصف وزير الري السوداني، ياسر عباس، العرض الإثيوبي لتبادل بعض المعلومات حول "سد النهضة" مع السودان ومصر "بالمريب"، وبأنه "استمرار لمحاولات شراء الوقت وفرض سياسة الأمر الواقع".