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Published by lebarmy12 on جمعة, 06/18/2021 - 10:36
الجمهورية 17-6-2021
بلجيكا وهولندا اللحاق بايطاليا المتأهلة الأولى
حققت إيطاليا فوزها الثاني في كأس أوروبا 2020 وجاء على حساب ضيفتها سويسرا بثلاثية من دون رد . على ملعب الاولمبيكو في روما ضمن منافسات المرحلة الثانية لحساب المجموعة الأولى من البطولة المقامة ضمن 11 دولة أوروبية احتفالا" بالذكرى ال60 لانطلاقها.
الجمهورية 17-6- 2021
ديباي الى برشلونة وماندي الى فياريال
لمح مهاجم منتخب هولندا ممفيس ديباي الذي سينتهي عقده مع ناديه ليون الفرنسي في 30 حزيران.الى انتقاله الوشيك الى صفوف برشلونة الاسباني الذي يشرف على تدريبه مواطنه رونالدو كومان.
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Date:
الجمعة, يونيو 18, 2021