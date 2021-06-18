الجمهورية 17-6-2021

بلجيكا وهولندا اللحاق بايطاليا المتأهلة الأولى

حققت إيطاليا فوزها الثاني في كأس أوروبا 2020 وجاء على حساب ضيفتها سويسرا بثلاثية من دون رد . على ملعب الاولمبيكو في روما ضمن منافسات المرحلة الثانية لحساب المجموعة الأولى من البطولة المقامة ضمن 11 دولة أوروبية احتفالا" بالذكرى ال60 لانطلاقها.

الجمهورية 17-6- 2021

ديباي الى برشلونة وماندي الى فياريال

لمح مهاجم منتخب هولندا ممفيس ديباي الذي سينتهي عقده مع ناديه ليون الفرنسي في 30 حزيران.الى انتقاله الوشيك الى صفوف برشلونة الاسباني الذي يشرف على تدريبه مواطنه رونالدو كومان.