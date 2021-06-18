TL

فيما تنهمك السلطة السياسية في لبنان بتدبيج البيانات وإخراجها، ومن ثم رصد أصدائها كل في شارعه وفي دفاتره الانتخابية، تتسابق دول ومنظمات أجنبية للبحث في سبل إنقاذ مؤسساتنا الوطنية من الإنهيار والتفكك، ومن أجل ذلك دعت فرنسا إلى عقد مؤتمر دولي افتراضي لدعم الجيش اللبناني فحشدت حوله عشرين دولة ومنظمة.

المنار

انتهى الاضراب خجولا، ولم يخجل من ضيعوه بتهافتهم على تبنيه، ومنهم من اعتى بناة هذه الازمة – المعضلة – التي تمر بها البلاد، الراعين لكل السياسات الاقتصادية والنقدية التي استنزفت الدولة وضيعت قطاعاتها الانتاجية ومواردها الحيوية، ولم ترحم بسياساتها ومشاريع هندساتها المالية اموال المواطنين التي ضاعت في بنوك بعض المضربين اليوم...

nbn

أنتم على حق... سقط القناع... ومن يدعي أنه مؤتمن على الدستور جعل من الأمانة "عجينة" يحاول أن يطوعها في يده ليشبع نهم السلطة الموروث في العائلة السعيدة...

ولكن هيهات أن ينجح!.

لا إمكان لتشخيص حالة الإنفصام المتقدمة التي بلغها العهد.

mtv

المعيب في صراعات أهل المنظومة أنهم يقتتلون فيما بينهم لكن أحدا منهم لا يخسر ولا ينكسر، فالخاسران الدائمان من عبثيتهم هما الشعب والدولة.

NTV

في أغرب ظاهرة لبنانية تظاهرة بالمقلوب يصلح لها شعار "النظام يريد إسقاط الشعب" فقد جرى السطو على تاريخ التظاهر فحدد السابع عشر موعدا لتحرك نقابي غلفه الاتحاد العمالي العام بمطالب حكومية وجرى حشوه بالأحزاب الممثلة في السلطة وفي نهار واحد استعاد الاتحاد العمالي صورته "المطلية" بالسياسة والمصادرة سلطويا والمفرخة نقابات على أساس التوزيع اللبناني بتوازنه وميثاقيته وأعرافه وتظاهر الجلاد ضد ضحيته.

OTV

مرة جديدة، سقط القناع:

عن شعار الاعتدال الزائف، سقط القناع.

عن التغني بالعيش المشترك وممارسة العكس، سقط القناع.

عن التشدق بالميثاق والمناصفة لدى البعض، سقط القناع.

عن ادعاء التمسك بالدستور، سقط القناع.

LBC

"والذي لا يستطيع ان يدفع سعر صفيحة البنزين بسعر 200 ألف ‏سيتوقف عن استعمال السيارة وسيستعمل أمرا آخر".

الميادين

أكد مكتب المرجع الشيعي آية الله ​علي السيستاني​ في مدينة قم، عدم دعمه أي مرشح في الانتخابات الإيرانية المقرر إجراؤها غدا الجمعة.

وشدد في بيان، على أن "ما تداوله نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي عن دعم مرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، مزاعم وأكاذيب لا صحة لها".

الجزيرة

لفت الناطق الرسمي باسم الحكومة ​الكويت​ية، طارق المزرم، إلى أنّ "​مجلس الوزراء الكويتي​ اعتمد عددًا من القرارات الخاصّة بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ودخول غير الكويتيّين إلى البلاد، وكذلك فيما يتعلّق بالسماح للحاصلين على ​اللقاح​ بدخول المجمّعات التجاريّة و​المطاعم​ والمقاهي والأندية الصحيّة والصالونات".

العربية

أكد المتحدث باسم الحكومة ​العراق​ية، ​وزير الثقافة​ حسن ناظم، اليوم الخميس، أن القمة الثلاثية بين العراق و​الأردن​ ومصر ما زالت قائمة، لكن موعدها لم يحدد بعد.

وأوضح في تصريح صحفي أنه "حتى الآن لم يتم تحديد موعد القمة الثلاثية، لكن ذلك لا يعني توقف الأعمال بين البلدان الثلاثة، القمة السابقة التي عقدت في عمان حددت مسارات للعمل الاقتصادي والثقافي".