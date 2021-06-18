لبنان الحر

إستقبل متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود في مقر مطرانية بيروت طريق الشام. ولفت بيان الى أن اللقاء "تمحور حول التنسيق والتعاون ما بين وزارة الزراعة والكنيسة

صوت لبنان

استقبل رئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض في دارته في بعبدا، رئيس بلدية بشري فريدي كيروز، في حضور المدير العام ل"مؤسسة رينه معوض" نبيل معوض، حيث تم البحث بحسب بيان، "في سبل مواجهة الصعوبات التي تمر بها البلديات بفعل انهيار سعر صرف الليرة، والقيود الذي تفرضه القوانين بسبب ظروف البلاد الراهنة".

radio orient

زار نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي عاصمة الشمال طرابلس والتقى عددا من الصحافيين شمالا، في حضور ممثل النقابة فيها احمد درويش، وكان حوار حول الأوضاع العامة ووضع الصحافة والاعلام في لبنان.

اذاعة النور

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، النائب الفرنسي عضو لجنة الدفاع غويندال رويار الذي قال بعد اللقاء: "في اطار الحوار المتواصل مع صاحب الغبطة البطريرك الراعي، بحثنا اليوم في ضرورة تأليف حكومة طوارئ في لبنان تلبية للحاجات الملحة للبنانيين سواء على الصعيد التربوي او على الصعيد الإجتماعي".

صوت المدى

استقبل الرئيس ميشال عون سفيرة سويسرا لدى لبنان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها الدبلوماسية وشكرها على الجهود التي بذلتها خلال عملها لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة.