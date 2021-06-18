قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي إن الاتفاق بين بلاده والدول الكبرى حول ملف طهران النووي صار أقرب من أي وقت مضى، فيما هناك قضايا رئيسية يتعين تسويتها.

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني قد تعود إلى العمل من جديد، وهناك ديناميكية وأمل في تصحيح الوضع حولها.

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن رفض طهران التام لأي تدخل في برامجها النووية والصاروخية وقضاياها العسكرية والدفاعية,وقالت الخارجية في بيان لها: "اجتماع مجلس التعاون الخليجي مرفوض وهو يتبع سياسة غير بناءة,وان "بعض دول الخليج تدعي المطالبة بتحسين العلاقة مع إيران، لكنها في الوقت ذاته توجه لنا اتهامات لا أساس لها من الصحة".

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن الوزير محمد جواد ظريف سيزور تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي وإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين, وقال إن "ظريف سيشرح خلال المنتدى عقيدة الجمهورية الإسلامية وسياساتها بشأن العلاقات مع الجوار".

أعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك ساليفان أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والتركي رجب أردوغان، بحثا قضية صواريخ "إس 400" التي اشترتها تركيا من روسيا وان الرئيسين لم يتوصلا إلى أي حل، لكن الحوار حول هذه القضية سيستمر.

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد أنقرة لأداء دور أكثر فعالية لضبط الوضع في أفغانستان بعد انسحاب قوات حلف الناتو من هذا البلد, وقال ايضا أنه لا يستبعد إمكانية إنشاء قواعد عسكرية لبلده في أذربيجان بموجب الاتفاقية الثنائية المبرمة مؤخرا بين الدولتين.

استنكر 35 برلمانيا فرنسيا احتمال وصول مسؤول كبير في الشرطة الإماراتية إلى رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في حين تستهدفه شكوى في فرنسا بتهمة تعذيب ناشط حقوقي.وقال البرلمانيون إن أحمد ناصر الريسي في طريقه ليتم انتخابه على رأس المؤسسة الدولية ومقرها في مدينة ليون، شرق فرنسا، في حين أن "سجله الثقيل يجب أن يبعده عن مثل هذه المسؤولية".

ذكرت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية أن النيابة العامة الفرنسية طالبت المحكمة بسجن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ستة أشهر، على ذمة تمويل حملته الانتخابية سنة 2007ووجه القضاء الفرنسي بوقت سابق تهمة "التأثير على الشهود" لرئيسة وكالة "بيست إيماج" لصائدي الصور ميشيل مارشان في قضية "التمويل الليبي لحملة ساركوزي الرئاسية".

أيد مجلس النواب الأمريكي إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ عام 2002، والذي سمح بالحرب على العراق.ووصل عدد الأصوات المؤيدة للإلغاء إلى 265 صوتا مقابل رفض 162.ومن أجل تفعيل الإلغاء، يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ حيث الاحتمالات أكثر غموضا، ويجب أيضا أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.

رفضت المحكمة الأمريكية العليا محاولة الجمهوريين المدعومة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلغاء قانون "أوباما كير" للرعاية الصحية,وقضت بأن ولاية تكساس والرافضون الآخرون للقانون ليس لديهم وضع قانوني لرفع الدعوى.

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه من المرجح أن يعود السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إلى مقر عمله خلال الأيام القليلة المقبلة.

أعربت الصين عن تأييدها للاتفاق المبرم بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن على إطلاق حوار ثنائي شامل بين بلديهما بشأن الأمن الاستراتيجي.لافتة إلى أنه يتعين على روسيا والولايات المتحدة بصفتهما أكبر قوتين نوويتين في العالم الالتزام بالتوافق الدولي في الآراء وتحمل القدر الخاص من المسؤولية عن نزع الأسلحة النووية

قالت وكالة DPA، إن 60 عنصرا من رجال الشرطة الألمانية أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، خلال اشتباكات مع المتطرفين اليساريين في منطقة فريدريشاين ببرلين.ونقلت الوكالة عن ممثلي السلطات المحلية، أن أعمال الشغب بدأت في شارع ريغاير شتراسيه، حيث يوجد مبنى سكني مهجور يتواجد فيه ممثلو مختلف المنظمات اليسارية، تحاول السلطات منذ عدة سنوات، إخراجهم من هناك، لكنها تواجه معارضة شديدة من المتطرفين.

ذكر شهود عيان أن مسلحين قتلوا شرطيا وخطفوا عددا غير معروف من الطلاب من كلية الحكومة الاتحادية بولاية كيبي بشمال غربي نيجيريا.