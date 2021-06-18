الشرق / يحي جابر

أوضح أن "المبادرة الفرنسية" خلصت، كما والوساطات العربية، الى ما خلصت اليه، وبقيت "الطبخات السياسية لتشكيل حكومة الانقاذ، على ماهي عليه، ولا تقدم…" لكن "المبادرة الفرنسية"، وان غابت بالاسم، فإنها حضرت بـ"مبادرة الرئيس بري"، التي تلاقي العراقيل نفسها واكثر. ورغم ان باريس راحت بعيدا في تهديد معرقلي التأليف، والرئيس ماكرون لايزال ينتظر "صحوة ضمير الافرقاء المعنيين بالعرقلة، بما يساعد على انجاز تأليف "حكومة مهمة. انقاذية، من اختصاصيين كفوئين وغير حزبيين…" وقد رفعت باريس، في وقت سابق يافطة العقوبات لمعرقلي التشكيل، والجميع ينتظرون، ويتساءلون، وماذا بعد والرئيس ماكرون لا يكتم شعوره بالنكسة التي تعرض لها على الخط الحكومي.

نداء الوطن / رمال جوني

قال: لم يكن الاضراب يوم غضب شعبي، بقي مجرّد تحرّك فاقد للشرعية الشعبية، حتى انه فاقد لثقة الناس الرازحة تحت وطأة كومة أزمات، "ليش بدي سكّر؟. في خلاصة المشهد، أضيفت الى سلّة الأزمات المتراكمة ازمة ثقة جديدة، فوسط تراشق الاتهامات بين الزعماء، وتحويل الشارع أداة مشفّرة للرسائل السياسية، وقف الشعب على الحياد متفرّجاً على المسرحيات السياسية.

الجمهورية / طوني عيسى

قال أن شبكة المفاوضات المتداخلة (أميركياً، إيرانياً، سعودياً، إسرائيلياً، أوروبياً، روسياً وتركياً) توحي بأنّ هناك فُرصاً للدخول في مناخات تسووية تنعكس إيجاباً على لبنان. لكنّ الفشل وارد أيضاً، أو على الأقل المراوحة إلى أمدٍ طويل بلا نتائج. إذا تعثّر التوصّل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران في مفاوضات فيينا، وطالت المراوحة، فستمارس طهران سياسة "النفَس الطويل" أينما كان في الشرق الأوسط، ولا سيما لبنان.

الجمهورية / ايفا أبي حيدر

قالت: بينما يناشد اصحاب المصانع والقيّمون على المرفأ واصحاب المولدات تأمين المازوت، لأنّهم يعانون من انقطاع حاد في هذه المادة، تؤكّد مصادر مطلعة انّ المنشآت لم تتوقف عن تسليم المازوت الى الاسواق، وان لا أزمة مازوت حالياً. هذا الواقع بات يفرض نمطاً مغايراً في التعاطي، فالأزمات ستظل قائمة والشح سيظل موجوداً والتوزيع سيكون بالقطارة وماذا عن التهريب.