روسيا اليوم

عراقجي: اقتربنا من الاتفاق أكثر من أي وقت مضى

قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي إن الاتفاق بين بلاده والدول الكبرى حول ملف طهران النووي صار أقرب من أي وقت مضى، فيما هناك قضايا رئيسية يتعين تسويتها. وأضاف عراقجي في تصريح لـ"الجزيرة" إن الاتفاق النووي لا يزال على قيد الحياة بسبب سلوك إيران. وفي ما يتعلق بعملية التفاوض، قال: "لقد أحرزنا تقدما جيدا وملموسا في مختلف القضايا في محادثات فيينا نعتقد أننا أقرب إلى اتفاق من أي وقت مضى، ولكن لا تزال هناك بعض القضايا الأساسية التي تحتاج إلى التفاوض. وشدد عراقجي على أنه "يجب على جميع الأطراف اتخاذ إجراءات صارمة، وأن إيران اتخذت بالفعل هذا القرار الصعب والتزمت به رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، وإذا استمر الاتفاق النووي الآن، فقد كان هذا بسبب سلوك إيران". وأضاف أن "الأطراف المتفاوضة بحاجة إلى معرفة أن إيران سقطت ضحية وأن واشنطن بحاجة إلى تصحيح المسار الذي سلكته بالفعل في المفاوضات إيران عانت الكثير في السنوات الأخيرة بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي".

بوتين يفند الصورة النمطية التي رسمها الإعلام لبايدن

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمهنية نظيره الأمريكي جو بايدن، بعد اجتماع القمة الذي عقد بينهما في جنيف أمس الأربعاء. وقال بوتين خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في فعالية رسمية اليوم الخميس، إن صورة بايدن التي ترسمها وسائل الإعلام الروسية والأمريكية "لا علاقة لها بالواقع إطلاقا". وأشار الرئيس الروسي إلى أن نظيره الأمريكي يبدو نشطا على الرغم من قطعه رحلة جوية طويلة عبر الأطلسي، مضيفا أن حوارهما وجها لوجه استمر نحو ساعتين وكان بايدن على دراية تامة بالملفات المطروحة على أجندة اللقاء. وأقر بوتين بأن بايدن يلجأ خلال الحوار من حين إلى آخر إلى المذكرات المعدة مسبقا، لكن ذلك يمثل أسلوبا عاديا بالنسبة لزعماء الدول. وقال بوتين إن زلة لسان بايدن ليست أمرا استثنائيا أيضا، مشيرا إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي تقل عمرا عن الرئيس الأمريكي بشكل ملموس لكنها ترتكب أخطاء في تصريحاتها أيضا. وقال الرئيس الروسي إن صورة بايدن التي ترسمها وسائل الإعلام تدعو إلى الاسترخاء لكن لا يجوز فعل ذلك، مضيفا: "بايدن رجل مهني ويجب توخي أقصى درجات الحيطة خلال التعامل معه كي لا يفوتك شيء ما، لأنه لا يفوته شيء وهذا الأمر كان واضحا تماما بالنسبة لي". ووصف بوتين بايدن بأنه " عالي التركيز ويعي ما يريد تحقيقه ويفعل ذلك بمهارة، وهذا الأمر محسوس منذ البداية".

برلمانيون فرنسيون يستنكرون احتمال تولي مسؤول إماراتي رئاسة الإنتربول

استنكر 35 برلمانيا فرنسيا احتمال وصول مسؤول كبير في الشرطة الإماراتية إلى رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في حين تستهدفه شكوى في فرنسا بتهمة تعذيب ناشط حقوقي. أرسل النواب، وهم أعضاء في البرلمان ومجلس الشيوخ من الأغلبية والمعارضة، كتابا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون طالبوا فيه باريس بمعارضة ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي للمنصب. وقال البرلمانيون إن أحمد ناصر الريسي في طريقه ليتم انتخابه على رأس المؤسسة الدولية ومقرها في مدينة ليون، شرق فرنسا، في حين أن "سجله الثقيل يجب أن يبعده عن مثل هذه المسؤولية . ومن المقرر انتخاب رئيس جديد لمنظمة الشرطة الجنائية في نوفمبر المقبل. وأضاف النواب في رسالتهم أن الريسي "مسؤول بشكل مباشر عن أجهزة الشرطة في بلاده التي تعمل بإفلات شبه كامل من العقاب"، واتهموه بلعب "دور مركزي في الاعتقال التعسفي والانتهاكات التي عانى منها العديد من نشطاء حقوق الإنسان". والمسؤول الإماراتي مكلف بإدارة القوات الأمنية في الدولة الخليجية، وهو مندوبها في اللجنة التنفيذية للإنتربول. وقدمت بداية الأسبوع الماضي منظمة "مركز الخليج لحقوق الإنسان" غير الحكومية شكوى في فرنسا ضد أحمد ناصر الريسي بتهمة "تعذيب" المعارض الإماراتي أحمد منصور المعتقل في الحبس الانفرادي منذ أربعة أعوام.