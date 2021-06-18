الوكالة الوطنية للإعلام

بدء المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم الجيش العماد عون: المؤسسة العسكرية ضمانة استقرار لبنان والمنطقة والمس بها يعني الفوضى

أعلنت قيادة الجيش اللبناني عبر حسابها على "تويتر"، بدء المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم الجيش اللبناني، بدعوة من فرنسا ودعم من الامم المتحدة وايطاليا، وبمشاركة عشرين دولة. بداية، قال وزير الدفاع الايطالي لورنزو غيريني: "علينا الاستجابة إلى حاجات الجيش اللبناني من خلال تأمين متطلبات الدعم الاساسي له". من جهتها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي: "كلنا معنيون بأن يبقى الجيش اللبناني قادرا على القيام بمهامه في المحافظة على الأمن والاستقرار". وقالت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيكا فرونتيسكا: "هدفنا من هذا المؤتمر هو دعم الجيش كي يبقى متماسكا وفاعلا، وأدعو الى تلبية حاجاته الضرورية". بدورها، قالت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر: "لا يجوز التخلي عن الجيش الذي يشكل الضمانة لاستقرار لبنان وأمن اللبنانيين". أما قائد الجيش العماد جوزاف عون فقال: "لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويبدو واضحا انعدام فرص الحلول في الوقت القريب. والجيش يحظى بدعم وثقة محلية ودولية، لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر الى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكا وقادرا على القيام بمهامه". ونوه بـ"أداء العسكريين الذين يواجهون هذه الظروف الصعبة بعزيمة واصرار وانضباط وايمان بقدسية المهمة، رغم تدهور قيمة الليرة ما أدى الى تدني قيمة رواتبهم بنسبة تقارب 90% والنسبة عينها تنسحب على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وقطع غيار الآليات". وحذر من أن "استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتما الى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإن البلد بأكمله سيكون مكشوفا أمنيا"، مشددا على "ضرورة دعم العسكري كفرد لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة، إضافة الى دعم المؤسسة ككل". وقال عون: "الجيش هو المؤسسة الوحيدة والاخيرة التي لا تزال متماسكة وهي الضمانة للامن والاستقرار في لبنان والمنطقة، وأي مس بها سيؤدي الى انهيار الكيان اللبناني وانتشار الفوضى". أضاف: "نؤمن بأننا سنجتاز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة بفضل عزيمة جنودنا وإرادتهم وبدعم اللبنانيين والدول الصديقة".

وكالة الأناضول

أردوغان: قوة الاتحاد الأوروبي مرهونة بعضوية تركيا الكاملة

الرئيس التركي خلال مشاركته في قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا": نتوقع أن يتخلص الاتحاد الأوروبي من العمى الاستراتيجي بأسرع وقت

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن الاتحاد الأوروبي لن يحقق هدفه في التحول إلى مركز جذب وقوة دون العضوية الكاملة لتركيا. جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال مشاركته في قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"، التي تستضيفها ولاية أنطاليا جنوبي تركيا. حان الوقت لأجندة إيجابية، وأضاف أردوغان: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحقق هدفه المتمثل في أن يكون مركز جذب وقوة دون العضوية الكاملة لتركيا". وتابع: "نتوقع أن يتخلص الاتحاد الأوروبي من العمى الاستراتيجي بأسرع وقت وأن يحقق تقدما في عملية انضمام تركيا في إطار أجندة إيجابية". وأوضح أنه رغم كل الإجحاف الذي واجهته تركيا "نريد أن يتكلل نضالنا بالنجاح من أجل عضوية الاتحاد الأوروبي الكاملة". تحديات عديدة، من جهة أخرى، شدد الرئيس التركي على أن دول جنوب شرق أوروبا لا يمكنها أن تبقى صامتة إزاء تدفقات الهجرة غير النظامية. وأكد أن تصاعد العنصرية ومعاداة الإسلام ومناهضة المهاجرين عالميا تتحول تدريجيا إلى مشكلة أمنية دولية. وأضاف أن منطقة جنوب شرق أوروبا تواجه هذه التهديدات بشكل كبير، مؤكدا أهمية التركيز على مشاريع من شأنها تعريف شعوب المنطقة على ثقافات بعضهم البعض.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: الصورة التي يعكسها الإعلام عن الرئيس بايدن غير صحيحة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الصورة التي تعكسها وسائل الإعلام عن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تمت للواقع بصلة. موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال لقائه مع خريجي الدفعة الرابعة من برنامج إعداد إدارة شؤون الموظفين في المدرسة العليا للإدارة العامة: "أريد أن أقول إن الصورة - صورة الرئيس بايدن، التي ترسمها صحافتنا وحتى الصحافة الأمريكية، لا علاقة لها بالواقع". وتابع بوتين: "بايدن محترف وعليك العمل معه بحذر شديد حتى لا يفوتك أي شيء. أنا أؤكد لكم أنه هو نفسه لا يفوت أي شيء. ولقد تمكنت أنا وبايدن من فهم بعضنا بعضا في المواقف الرئيسية". وأضاف بوتين: "حددنا أيضًا تلك الاتجاهات أو تلك النقاط التي يمكننا التحدث فيها عن تقارب محتمل في المواقف في المستقبل. هناك أشياء ذات أولوية ومصلحة مطلقة لكل من روسيا والولايات المتحدة". والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، في العاصمة السويسرية جنيف، وعقدا قمة هي الأولى منذ تولي الأخير الرئاسة، وتباحث الطرفان في العديد من القضايا العالقة بين البلدين.