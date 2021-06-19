TL

جبهة التأليف يلفها، الصمت لكنه صمت مريب قيل أن مرده لاتصالات إقليمية مع أطراف في الداخل لإعادة تحريك مفاوضات تأليف الحكومة متجاوزة مفاعيل حرب البيانات الأخيرة!.

المنار

كصناديق البريد كانت صناديق الاقتراع الايرانية اليوم، رسائلها بأكثر من اتجاه، ونتائجها ايا كان الفائز بها تؤكد فوز الثورة الاسلامية ونهجها المتجدد عبر العقود.

انتخب الايرانيون للمرة الثالثة عشر لاختيار رئيسهم، وسينتحب الكثيرون للمرة المئة، الواهمون بالنيل من الجمهورية الاسلامية الايرانية ان عبر العقوبات او التلفيقات او كل الحروب الامنية او السياسية او الاعلامية.

nbn

في العهد القوي الضعف هو الحاكم الأول... ومؤسسات الدولة تتآكل لا تغيير ولا إصلاح بل فساد ينخر كل شيء: من بواخر البحر المعتمة إلى سدود البر القاحلة وما بينها من صفقات بالتراضي... وطالما ان تعويم الجيوب ماشي... القاضي راضي.

mtv

لبنان يعيش بين عقابين: فالاوروبيون يلوحون بفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين، فيما المسؤولون "يفشون خلقهم" باستكمال معاقبة اللبنانيين. وانواع العقاب المفروضة علينا متعددة، وتبدأ بالعقاب السياسي - الحكومي. ففرص تشكيل الحكومة تتضاءل يوما بعد يوم، والمبادرات، على انواعها، تساقطت، ولم يبق سوى الفراغ.

NTV

ولا تغريدة من صوب الرئيس سعد الحريري يؤكد فيها أن أولويته التأليف قبل الاعتذار لما تذكر اللبنانيون أن لهم رئيساً مكلفاً مع وقف التنفيذ ينتظر مع طوابير المنتظرين ويزيح طريق بعبدا منذ ثمانية أشهر، من دون نتيجة.

OTV

في غياب الأحداث السياسية البارزة، مرفأ بيروت كان اليوم مجدداُ عنوان الحدث. بشكل مفاجئ، وصل وزير الداخلية محمد فهمي إلى المدخل الرئيسي للمرفأ، لجهة إدارة مبنى الجمارك، حيث تم ضبط ملايين حبوب الكبتاغون الموضبة بإحكام، والمعدة للتصدير إلى السعودية.

LBC

اكتمل puzzle الانتخابات المؤثرة على صورة السياسة وبخاصة في الشرق الاوسط.

في واشنطن، دخل جو بايدن البيت الابيض. في سوريا، وبدعم روسي ثبت بشار الأسد رئيساً. في إسرائيل، طويت صفحة حكم بنيامين نتنياهو لتفتتح صفحة ائتلاف بينيت لابيد.

الميادين

أعلنت الحكومة الفلسطينية، عن "رفضها الصفقة الإسرائيلية حول استلام نحو مليون جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لكوفيد-19 تقترب صلاحيتها من الانتهاء"، موضحة أنه "بعد فحص الكمية المستلمة الأولى تبين عدم مطابقتها للمواصفات".

الجزيرة

أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري عن "رصد أكثر من 55 إصابة بأنواع متحورة من كورونا تشمل المتحور الجنوب إفريقي والبرازيلي والهندي"، متوقعاً أن "يحل المتحور الهندي محل المتحور البريطاني".

العربية

أشار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى أن "العالم يعاني أكثر الفترات تقلباً وعدم استقرار في العلاقات الدولية"، لافتاً إلى "حدوث تغييرات مستمرة في ميزان القوى بالعالم".