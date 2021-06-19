لبنان الحر

لفت المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي إلى أن "هناك قناعة تامة من قبل الجميع في هذا البلد بضرورة إعادة النظر بالتعريفات الإستشفائية والطبية والمستلزمات الطبية، لهذا السبب عُقد اجتماع في وزارة الدفاع ترأسته نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، فتم الإتفاق على عقد إجتماعات مع الضمان الإجتماعي لمدة 3 أيام".

صوت لبنان

أشار نقيب أصحاب المولدات عبدو سعادة، إلى أن "وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر قال بالأمس أن الدولة ستقوم بزيادة تقنين الكهرباء 12 ساعة، ونحن نغطي هذا النقص".

radio orient

أشار النائب فؤاد مخزومي، إلى أن "الأزمة الإقتصادية ليست وليدة اليوم، بل بدأت منذ العام 1996 عندما غطت الطبقة الفاسدة سياسات المصرف المركزي، وأوصلت البلد إلى ما نحن فيه اليوم".

اذاعة النور

كشف مرجع لبناني كبير، عبر "النشرة"، عن إتصالات إقليمية مع الداخل اللبناني وممارسة ضغوط على بعض الأفرقاء المعنيين بالملف الحكومي، من أجل الدفع نحو تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.

صوت المدى

أوضح النائب انطوان حبشي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "لا يزال جرح بلدة الطفيل مفتوحاً ومحاولات التهجير لأهلها مستمرة وحرق المنازل من قبل امبراطور الكبتاغون وزمرته ومن يحميهم، ونسأل الدولة حزم أمرها وحماية البلدة وأهلها من هذه المخططات"، متمنياً على "الجيش اللبناني وضع مركز ثابت في البلدة بناء لمطلب الأهالي".