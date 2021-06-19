أعلن الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الأركان أفيف كوخافي، سيتوجه اليوم إلىواشنطن للاجتماع مع مسؤولين أمريكيين جهود إيران للتوسع عسكريا في الشرق الأوسط، وجهود حزب الله لإعادة التسلح، وعواقب تهديد الصواريخ الموجهة بدقة، وتعزيز القوات المشتركة. "وقال الجيش الإسرائيلي إن قائد أركانه "سيطلع المسؤولين الأمريكيين على تقييمات الجيش للصراع الذي دام 11 يوماً مع حركة حماس في قطاع غزة في مايو الماضي، لا سيما بشأن كيفية تنفيذ بعض استراتيجياته القتالية الجديدة".

قالت وثيقة أعدها مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون إن الفترة الزمنية الماثلة أمام إسرائيل للتأثير على الاتفاق النووي مع إيران باتت قصيرة جداً، وأن الأطراف المشاركة في محادثات فيينا بشأن هذا الاتفاق - الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا وفرنسا – تتوقع سماع رأي إسرائيل حياله. وأعدّ الوثيقة ثلاثة مسؤولين أمنيين إسرائيليين سابقين – هم: رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، أهرون زئيفي – فركاش؛ رئيس اللجنة للطاقة الذرية، غدعون فرانك؛ الخبير النووي البارز، أريئيل لِفيتا اعتبرت الوثيقة أن الاتفاق الجاري بلورته الآن أسوأ من سابقه، الذي جرى توقيعه في العام 2015. وأكدت الوثيقة على أن الاتفاق الحالي يعبر عن انهيار سياسة نتنياهو، الذي شجع ترامب على الانسحاب من الاتفاق الأصلي. وضغوط العقوبات الاقتصادية التي مارستها الإدارة الأميركية السابقة لم تكسر الإيرانيين، الذين بدأوا في السنتين الأخيرتين بخرق الاتفاق، من دون الانسحاب منه، والتقدم نحو سلاح نووي.

أتلف مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية وثائق حُفظت في خزنات في المكتب، بواسطة آلة تمزيق الورق، يوم الأحد الماضي، وقبل دخول رئيس الحكومة الجديد، نفتالي بينيت، إلىهذا المكتب بعد منح الثقة لحكومته. ووفقاً لصحيفة هآرتس، فإن الوثائق المحفوظة في الخزنات تشمل عادة جداول زمنية لكبار الوظفين في مكتب رئيس الحكومة، ومواد تتعلق بعملهم الدائم ووثائق أخرى، وليس واضحاً أي من هذه الوثائق تم تمزيقها وكميتها. ونفى نتنياهو ذلك، فيما قال مكتب رئيس الحكومة إنه سيجري تدقيقا في الموضوع.

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد "ضرورة تحسين العلاقات" بين إسرائيل والفلسطينيين "بطرق عملية". و"تبادلا الآراء بشأن الفرص لتعميق جهود التطبيع، وكذلك بشأن قضايا الأمن في المنطقة، بما في ذلك إيران".

بحث وزيرا خارجية مصر، سامح شكري، وإسرائيل، يائير لابيد، إعادة إعمار قطاع غزّة وعملية السلام المتوقفة، بحسب ما جاء في بيانين عن الخارجيّتين. ذكرت الخارجية المصرية أن شكري طالب لابيد بـ"ضرورة تحريك الجمود الحالي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولًا إلى إطلاق عملية تفاوضية شاملة، على نحو يضمن تدعيم ركائز الاستقرار في المنطقة".كما دعا شكري إلى"ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر بين الطرفين، فضلًا عن الدفع قُدمًا بجهود إعادة الإعمار والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية".

اعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، أنه "من الجائز أن يتضح الأسبوع المقبل إذا كانت وجهتنا نحو مفاوضات حول تهدئة في القطاع، أو إلى تصعيد آخر، يضع إصرار الحكومة الإسرائيلية أمام امتحان خاطف". وأضاف أن "حكومة بينيت – لبيد تجاوزت امتحانها الأمني الأولي هذا الأسبوع بنجاح نسبي"، بادعاء أن "مسيرة الأعلام غير الضرورية" أثارت الاضطرابات المتوقعة في القدس المحتلة "من دون أن تشعل حتى الآن حريقاً جديداً في قطاع غزة"، وأن رد إسرائيل على البالونات الحارقة كانت "أشد من العادة، لكنه مدروس" لأنه لم تقع خسائر بشرية بين الفلسطينيين. ولفت إلىأن "السرعة والسهولة التي تطور فيهما خطر تدهور متجدد في القطاع، وضع علامات استفهام على تصريحات الجيش الإسرائيلي، التي بموجبها انتهت المعركة الأخيرة بتفوق إسرائيلي واضح. والانعطافة لصالح حماس لدى الجمهور الفلسطيني (بتأييد الجمهور الفلسطيني لحماس في استطلاع نُشر مؤخرا)، وكذلك استعداد زعيمها، يحيى السنوار، للمخاطرة بجولة قتال أخرى، يدل على أن انطباع الحركة كان أقل من التحليل الإسرائيلي للأحداث. وثمة شك كبير إذا كان السنوار تعرض لهزة عاطفية كبيرة بسبب قتلى الذراع العسكري في العملية العسكرية، الذين فاق عددهم المئة".

اعتبرت فلسطين أن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية لحرمان الفلسطينيين من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم في أراضي الـ48 والذي سيرفع للكنيست للمصادقة عليه، قانون عنصري ودليل واضح على أنها دولة فصل عنصري بامتياز".

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقفة أمام المسجد الأقصى، منددة بالإساءة للنبيّ محمد، وأطلقت الرصاص المعدنيّ المغلف بالمطاط صوب المصلين، ما تسبب بإصابة 9 أشخاص.وهتف المشاركون بالوقفة "لن تركع أمة قائدها محمد". ورفع بعض المشاركين الأعلام الفلسطينية.

وكان خطيب المسجد الأقصى، الشيخ يوسف أبو سنينة، قد ندد في خطبة الجمعة بالمسجد، بإساءة المستوطنين الإسرائيليين للنبي.

أُصيب العشرات خلال مواجهات اندلعت، بين متظاهرين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيليّ في بلدتي بيتا وبيت دجن قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.