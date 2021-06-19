فتحت صباح امس عشرات آلاف مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أقاليم إيران مع انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة واستمرت حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي في 66 ألف و800 مركز انتخابي في كافة محافظات إيران الـ31، ومن حق أكثر من 59 مليون و310 آلاف مواطن الإدلاء بأصواتهم فيها.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم إحراز تقدم في المحادثات المتعلقة باستئناف الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، رغم التحديات. لكن "لا نتبنى إطاراً زمنياً محدداً للجولة السادسة من المحادثات".

من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع القادم جولة جديدة في أوروبا، بعد أيام من عودته إلى الولايات المتحدة من القارة العجوز. وسيزور خلال فترة بين 22 و29 الجاري برلين وباريس وروما والفاتيكان، بالإضافة إلى مديتني باري وماتيرا الإيطاليتين.

قال زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، إن خطط تركيا لضمان أمن مطار كابل بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، تنتهك الاتفاقات المبرمة مع "طالبان" وكان تم الاتفاق على ذلك، خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي جو بايدن خلال هذا الأسبوع.

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين فيليبو غراندي، أن المنظمة تضع خططاً لمواجهة احتمال تصاعد أعمال العنف في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "روسيا ستنسحب من معاهدة السماء المفتوحة بحلول الـ18 ك1 المقبل، وتم إرسال إشعار بالانسحاب إلى الدول الأعضاء". وأشارت، إلى أن "قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم العودة إلى اتفاقية السماء المفتوحة، خطأ جسيم قد يجلب عواقب للولايات المتحدة نفسها". وأن "الخارجية الأمريكية أبلغتها رسمياً بقرارها عدم العودة إلى الاتفاقية التي انسحبت منها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب"، مشيرة إلى أن "واشنطن حاولت مجدداً تبرير قراره التخريبي هذا باتهامات مسيسة بحق روسيا لا علاقة لها بالواقع".

أعرب حلف شمال الأطلسي عن أسفه لقرار روسيا الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة، داعيا موسكو إلى استخدام الأشهر الستة المتبقية على إتمام انسحابها من المعاهدة، لإعادة النظر في قرارها.وأكد الحلف، أنه "يسعى إلى إقامة علاقات بناءة مع روسيا".

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، إن روسيا وبيلاروس تواجهان حرباً هجينة يتم شنها ضدهما. وقد "أعربت موسكو ومينسك، عن قلقهما من الخط غير البناء الذي يعتمده الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا وبيلاروس".

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن منفتح على عقد لقاء وجها لوجه مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وأكد المستشار أن بايدن سيبحث عن فرص للتواصل مع شي في المستقبل، وتابع أنه ليس هناك حالياً أي خطط محددة بهذا الشأن لكن لقاء بين الزعيمين قد يعقد على هامش قمة مجموعة العشرين الكبار G20 التي تستضيفها إيطاليا في تشرين الأول.

تخطط البحرية الأمريكية لإنهاء خدمة 14 سفينة حربية وقاطرة واحدة في السنة المالية المقبلة التي تبدأ مطلع ت1، لتوفير أكثر من 5 مليارات دولار من تكاليف الخدمة والصيانة. وأشار الأميرال جيم كيلبي خلال جلسة استماع في الكونغرس لمناقشة الميزانية إلى أن "الحديث يدور عن الإبقاء على 7 طرادات صواريخ و4 سفن حربية في المنطقة الساحلية، وسفينة إنزال وغواصتين نوويتين متعددتي الأغراض بالإضافة إلى قاطرة بحرية".

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي نال ولاية ثانية في منصبه اعتباراً من 1 كانون الثاني، إنه يجب على المنظمة تسريع تحولها خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال الحد من البيروقراطية وتحسين جمع وتحليل وتبادل المعلومات.

قالت وزيرة الدفاع الألمانية إن سمعة الجيش الألماني على المحك، بعد اتهام عدد من الجنود بالإدلاء بتصريحات عنصرية ومعادية للسامية وبارتكاب أعمال عنف جنسي أثناء الخدمة في ليتوانيا. وشددت الوزيرة أنجريت كرامب-كارينباور، في كلمة أمام عدد من الضباط على أن "أي شخص يتصرف على هذا النحو لا ينبغي أن يكون في الجيش الألماني".

قال قادة إثيوبيا في محادثات مغلقة مع مبعوث الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من العام الجاري، إنهم يعتزمون "إبادة سكان إقليم تيغراي لمدة 100 عام"، حسبما قال المبعوث نفسه هذا الأسبوع. وحذر المبعوث الأوروبي من أن مثل هذا الهدف "يبدو بالنسبة لنا كتطهير عرقي".