أعلن البيت الأبيض أن المشاورات التي أجراها الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين خلال قمتهما في جنيف بشأن الوضع في سوريا وتقديم المساعدات إلى هذا البلد كانت بناءة.

أعلن مصدر في الشرطة العراقية أن مسلحين مجهولين اغتالوا ضابطاً برتبة نقيب هو محمد الشموسي في جهاز مكافحة الفساد بمحافظة ميسان جنوب شرقي البلاد. و"النقيب الشموسي كان يشرف على أوامر الاعتقالات التي تصدرها هيئة النزاهة في المحافظة، لملاحقة متهمين بالفساد، والذي كلف العراق 450 مليار دولار منذ 2003، نقل ثلثها إلى خارج البلاد".

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، أنه لا يمكن لأي دولة إقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد "ميليشيا"، وأضاف: "هيبة الدولة العراقية من الأمور التي نرعاها بشكل كبير، وأن الحشد هو الذي يدافع عن هيبة الدولة والحكومة"، مشيراً إلى أن "الحشد استطاع أن يبني تكاتفاً بين طوائف الشعب المختلفة وهذا إنجاز كبير للعراق".

دعت منظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية البحرين إلى الإفراج عن ناشطين يواجهان عقوبة الإعدام، معتبرتين أن "احتجازهما تعسفي". وقالت منظمة العفو الدولية، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وهو منظمة حقوقية مقرها بريطانيا، إن "الرجلين تعرضا للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة، وتعرضاً للاعتداء الجنسي والضرب والحرمان من النوم وغيرها من الانتهاكات".

قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام، إن "موقف الحوثيين من العدوان على اليمن هو موقف دفاعي"، معتبراً أن من "اعتدى على اليمن عدواناً عسكرياً وحصاراً اقتصاديا". بيده وقف العدوان" وأن "مطالبة المدافع عن نفسه بالتوقف عن الدفاع والصمت عن الحصار، هو استسلام مرفوض تأباه الفطرة السليمة، والتضحيات التي قدمت، والصمود الأسطوري للشعب اليمني".

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الوقوف ضد القيادات الإرهابية المتطرفة وعدم التدخل في شؤون الدول وزعزعة استقرار الجيران، من أهم ثوابت سياسة الدولة المصرية.

توعد خالد الزائدي، محامي أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بملاحقة حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة دوليا، إذا لم تفرج عن نجل القذافي، الساعدي.

أعلن الناطق باسم القيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري، مقتل آمر سرية قاعدة "الواو" الجوية، إثر انفجار عبوة مفخخة أثناء تتبعه لخلية منفذي هجوم سبها. وكان المسماري أعلن في وقت سابق إطلاق عملية "لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه".

أفادت وكالة أنباء الصومال، بأن "الجيش الوطني قتل قيادياً بارزاً و30 عنصراً من حركة الشباب الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة في عملية عسكرية".