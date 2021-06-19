الديار/فادي عيد

نقل عن مصادر أكثر من مرحع أمني قولها إزاء هذه الوقائع والأجواء الضبابية المسيطرة على الأجواء الداخلية، فإن الذعر من تدهور الوضع المعيشي قد يؤدي إلى إعادة تحريك الشارع، ومن قبل أكثر من طرف على غرار ما حصل في الإضراب الأخير، بمعنى دخول أحزاب وتيارات سياسية وجهات من خارج السياق لتعميم الفوضى واستغلال ما يحصل في البلد من انهيارات غير مسبوقة، وقد حذّرت من انكشاف الوضع الأمني واستغلاله من المتضرّرين للعبث بأمن البلد واستقراره، كما واستغلال أوضاع الناس وظروفهم الدقيقة والصعبة.

اللواء/ محمد جوزو

قال ان أمام الرأي العام تحد كبير لا بل فرصة كبيرة ليحدد موقفه مما آلت إليه الأمور في البلاد في الانتخابات المقبلة، ولن يعيق شكل القانون الانتخابي ومضمونه تظهير الارادة الشعبية وتحديد المسارات المقبلة.

وما ينطبق على إقتراع المقيمين هو نفسه بالنسبة إلى إقتراع غير المقيمين (المنتشرين)، حيث قد تصل التأثيرات الحزبية والطائفية وظواهر أخرى إلى حد توجيه خياراتهم وهنا تقع المسؤولية الكبرى في التحليل لتكوين القناعات.

نداء الوطن /كلير الاشقر

قالت أن البعض يرى أنّ الضغط الذي يمارسه المصرف المركزي، ولو أنّه يحصل تحت وطأة جفاف حنفية الدولارات، إنما قد يكون أيضاً من باب تعبيد الطريق أمام دخول رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى السراي، ذلك لأن الأخير يخشى الاقدام على هذه الخطوة لانفجار لغمها بوجهه في أول أيام رئاسته، وهو لهذه الغاية يفضّل أن تقوم حكومة حسان دياب بدور كيس الرمل لمواجهة البركان الشعبي.

الجمهورية/نبيل هيثم

قال أن لا يزال الأمل قائماً على مبادرة الرئيس نبيه بري، طالما أنّ رئيس المجلس لم يعلن بنفسه فشلها، اذ انّها ما زالت تشكّل الفرصة لقلب المشهد الحالي، الذي هو عبارة عن لوحة سوداء، تحول فيها الشعب بأكمله إلى حطب في معركة سياسية - الغائية مفتوحة، لن يسلم منها أحد!