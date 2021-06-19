روسيا اليوم

البيت الأبيض: قمة جنيف كانت مفيدة لأمريكا ونحتاج للتعامل مع بوتين

رفض البيت الأبيض المواقف القاضية بأن الولايات المتحدة لم تستفد من القمة التي عقدت في جنيف بين رئيسها جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في حديث لشبكة "سي إن إن"، إنه لا يشاطر إطلاقاً مثل هذه المواقف القاضية بأن قمة جنيف لم تستحق عقدها بالنسبة لواشنطن، موضحاً: "كما قال الرئيس بايدن نفسه، فإنه حقق هدفه وأنا أعتقد أن أمريكا استفادت من ذلك".

وفي معرض تعليقه على تصريح زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفن مكارثي، بأن بايدن "منح بوتين منصة"، أشار سوليفان إلى أن بوتين بنفسه يقود منصة دولية ملموسة بصفته زعيما لروسيا.

وتابع: "هذا ما يعني تولي كرسي رئيس إحدى أكبر القوى النووية في العالم، ومن وجهة نظرنا، نحتاج إلى التعامل معه.. نحتاج إلى التعامل معه بطريقة قوية وحازمة ومبدئية". وذكّر سوليفان بكلام بايدن عن أهمية الحوار وجها لوجه بين زعماء الدول، ووجه انتقادات إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، لافتا إلى أن بوتين خلال السنوات الأخيرة لم يواجه أي احتجاجات من البيت الأبيض بشأن "المسائل المعقدة". وتابع: "هذا الهدف وحده كان يستحق الجلوس حول طاولة التفاوض مع بوتين، لكن بايدن، علاوة على ذلك، كان يعمل أيضاً على تقديم مصالح الأمن القومي الأمريكية وتقليص خطر اندلاع الحرب النووية وزيادة الفرص لإحراز تقدم في المسائل المتعلقة بالأمن السيبراني وغيرها من المجالات التي تعود إلى المصالح القومية الجذرية للولايات المتحدة".

روسيا اليوم

ميركل وماكرون يدعوان الاتحاد الأوروبي للحوار مع روسيا

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى الحوار مع روسيا، على الرغم من الصعوبات الحالية في العلاقات بين موسكو وبروكسل. وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون، إن "روسيا تمثل تحدياً كبيراً لنا، لكنها أيضاً جار كبير للاتحاد الأوروبي، وعلينا أن نتأكد من أننا أزلنا كافة المخاطر الهجينة". وتابعت: "ولكن من جهة أخرى لدينا مصالح كبيرة من قبل الاتحاد الأوروبي، وعلينا أن نبقى في الحوار مع روسيا مهما كان ذلك صعبا". وتطرقت ميركل إلى المباحثات الأخيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف. وقالت: عندما نرى لقاء الرئيس الأمريكي مع الرئيس الروسي والحوار المفتوح بينهما، من الطبيعي أن نقوم نحن بذلك من جهة الاتحاد الأوروبي أيضا". من جانبه، دعا إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى وضع قواعد مشتركة بشأن العلاقات مع روسيا.

وقال: "سنعود إلى موضوع روسيا للتفكير في الإجراءات المشتركة تجاهها، ليكون هناك رد تضامني على الاستفزازات، ومن أجل تحديد المواقف إزاء التعاون معها أيضا".

وأضاف: "نواجه استفزازات باستمرار... ولكن يجب الاعتراف بضرورة وضع قواعد مشتركة بشأن العلاقات مع روسيا".