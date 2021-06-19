الوكالة الوطنية للإعلام

فهمي من مرفأ بيروت بعد ضبط كمية من الكابتاغون معدة للتصدير إلى السعودية: اطلب من الدول كافة ان تثق بلبنان

تم ضبط كمية من الكبتاغون المعدة للتصدير في مرفأ بيروت. وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي في تصريح من المرفأ: "ان ملايين حبوب الكبتاغون التي تم ضبطها كانت وجهتها مدينة جدة في السعودية". واضاف :"اطلب من كافة الدول ان تثق بلبنان كما في السابق، وعلى جميع اللبنانيين ان يضعوا يتعاونوا مع السلطات اللبنانية لاعادة الثقة ببلدهم".

وكالة الأناضول

أردوغان: لنجعل الطاقة شرقي المتوسط محور تعاون لا صراع

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جعل مصادر الطاقة شرقي البحر المتوسط محورا للتعاون عوضاً عن الصراع. جاء ذلك في كلمة، خلال الجلسة الافتتاحية لـ"المنتدى الدبلوماسي" بولاية أنطاليا جنوبي تركيا. وقال الرئيس أردوغان مخاطباً المشاركين في المنتدى: "يمكننا جعل مصادر الطاقة شرقي المتوسط وسيلة للتعاون عوضا عن الصراع". وأعرب أردوغان عن امتنانه من انتعاش الدبلوماسية بين بلاده واليونان في الفترة الأخيرة. وأكد رغبة تركيا في تعزيز التعاون مع كافة المناطق من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية ومن المحيط الهادئ إلى آسيا. في سياق آخر، أشار الرئيس أردوغان أن المجتمع الدولي فشل في امتحان إدارة التداعيات المدمرة لجائحة كورونا. ولفت إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يتناول أكبر أزمة صحية في التاريخ إلا بعد 100 يوم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير الري الإثيوبي: يجب محاربة الضغوط غير الضرورية على بلدنا

طالب وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، بمحارية الضغوط غير الضرورية على بلاده، بعدما ألقى محاضرة عن الوضع الحالي لسد النهضة الإثيوبي. وقال بيكيلي في سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنه ألقى محاضرة عن الوضع الراهن لسد النهضة الإثيوبي لأكثر من 50 ألفا من العلماء الجامعيين والعلماء من الجامعات المحلية والأجنبية. وعبّر في تغريدة أخرى عن امتنانه الشديد من تمكنه من استضافة هذا المنتدى بالتعاون مع وزارة الخارجية الإثيوبية، ولفت إلى أنه تطرق في المحاضرة إلى موضوعات رئيسية، هي تحديات النمو في إثيوبيا وسد النهضة وعملية المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان.