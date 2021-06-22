الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفيليبيني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله- رسالة خطية، من فخامة الرئيس رودريغو دوترتي، رئيس جمهورية الفيليبين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. وتسلم الرسالة نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض أمس، معالي رئيس المراسم الرئاسية ومساعد الرئيس للشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين روبرت أريك، والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الدستور الأردنية - الأردن

ديوان الخدمة يختتم دورة مهارات الاتصال والتواصل الإعلامية

اختتم ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد، دورة تدريبية بعنوان "مهارات الاتصال والتواصل في المقابلات الإعلامية" للموظفين في الرتب القيادية والإشرافية. وقال الديوان في بيان صحافي اليوم، إن الدورة هدفت إلى تطوير مهارات الموظفين من خلال عقد الدورات التدريبية عبر الاتصال عن بعد خاصة في فترة جائحة كورونا، ورفع الوعي والوصول إلى أفضل الممارسات في العمل على المستويات الإدارية كافة. وناقشت الدورة التي استمرت أسبوعاً، مفاهيم الاتصال والتواصل، ومهارات إتقان الإتصال الفعال، والتعرف على أنماط الشخصية ولغة الجسد، ومهارة فن الكلام والسيطرة على الغضب وفهم الذات. كما ناقشت مفهوم المقابلة الإعلامية وتعريفها وأنواعها والمهارات المتعلقة بها، وأهمية الإعلام وقنوات الاتصال الاجتماعي، والركائز الأساسية للتعامل مع الإعلام، والردود الفنية على المقابلة وكتابة البيان الصحفي. وتضمنت الدورة تطبيقات عملية لتحقيق أقصى غايات البرنامج وكسر حاجز الخوف أثناء المقابلات الإعلامية.