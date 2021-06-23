النهار 21/6/2021

فرنسا تقترح إنشاء "مجلس نقد" للبنان

سعيدي ل"النهار": يلغي دور البنك المركزي

استوضحت النهار، الوزير السابق والنائب الأول السابق للمصرف المركزي اللبناني ناصر سعيدي حول مسألة إنشاء مجلس نقد للبنان التي يبدو أنها موضع درس لدى باريس. فإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا تعمل مع شركائها في حال استمر غياب الحكومة على إيجاد آلية تمويل لاستمرار الخدمات الأساسية العامة ضمن قيود دولية لدعم الشعب اللبناني، وتوضيح مسؤول فرنسي ل"النهار" أن هذه الآلية هي مجلس نقد أو currency board أثار الكثير من التساؤلات حول الموضوع. أنما يجيب سعيدي أن صندوق النقد يوافق على مثل هذا الاقتراح، فالمجلس النقدي بالنسبة الى لبنان يلغي دور البنك المركزي، فيتم تثبيت العملة نسبة الى عملة تكون الركيزة، يمكن ان تكون اليورو أو اليوان الصيني او سلة عملات.

22/6/2021

الصادرات الزراعية تتحسّن 53.6%

أعلن رئيس الهيئة العامة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع بالإنابة أنطوان خاطر، أن الصادرات الزراعية عام 2020 سجلت تحسن نسبته 53.60%. ومرد ذلك توجه المصدرين نحو أسواق خارجية، حيث العملة الصعبة والطلب المتزايد على المنتجات الزراعية اللبنانية. وأضاف خاطر أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي يفرض بذل جهوداً جبارة واستثنائية للحيلولة دون توقف العجلة الإنتاجية وبالتالي الصمود.

الشرق الأوسط 22/6/2021

الأمم المتحدة تتوقع تعافياً قريباً للاستثمار العالمي

يتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم خلال العام الحالي، بعد تراجعها بنسبة 35% خلال العام الماضي، نتيجة إجراءات الإغلاق التي شهدها العالم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وأدت الى "تباطؤ المشروعات الاستثمارية القائمة". ورغم هذا النمو المتوقع، فإنه يبقى أقل بنسبة 25% عن مستوى 2019 في أعقاب العام الصعب.

22/6/2021

"بتكوين" في قبضة حملة صينية شرسة

تراجعت قيمة عملة بتكوين الرقمية بأكثر من 10 في المائة الاثنين جراء تكثيف الصين حملتها على قطاعها الواسع الذي يقوم بعمليات تعدين العملة المشفرة مع فرضها حظراً على مواقع التعدين في مقاطعة رئيسية جنوب غرب البلاد. وترفد مواقع إجراء معاملات استخراج البتكوين الصينية نحو 80 في المائة من التجارة العالمية في العملات المشفرة رغم حظر التداول بها محلياً منذ العام 2017 لكن مقاطعات عدة أمرت بإغلاق مواقع عمليات الاستخراج في وقت بدأت بكين فيه استهداف القطاع.