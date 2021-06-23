TL

بعد تحذيرات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي من صعوبة الأيام المقبلة تأكيد على لسان الرئيس بري بأن اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري سيسفر عن انهيار تام. الرئيس عون من جهته، والذي قيل إنه قد يطلق نوعاً من مبادرة-تصويبية قريباً شدد اليوم على أهمية دور الإغتراب في الانقاذ والنهوض.

المنار

لم تعد مأساة البنزين تقتصر على إحراق أعصاب اللبنانيين ، بل بات لهيبها يحرق القلوب ويحير العقول ..

على خطوط نارها وقع حادث مأساوي أودى بحياة عائلة من بلدة الشرقية الجنوبية، هي أم وبناتها الأربع، كن يبحثن عن بضعة ليترات من البنزين لم يجدنها في الجنوب، فقصدنها على خط بيروت، قبل ان يقعن في حادث سير مروع، ليس الأول بفعل هذه الأزمة - ولن يكون الأخير، لكنه الأكثر دموية بفعل عديمي الإنسانية .

nbn

جمود قاتل يتحكم بمفاصل الملف الحكومي وتغيب معه لغة التواصل والتشاور وخصوصاً بين المعنيين الرئيسيين علماً بأن المدخل الرئيسي للحل في هذه المرحلة هو مبادرة الرئيس نبيه بري.

mtv

على الأرض، الأمور الى مزيد من الانهيار فأزمات البنزين والكهرباء والدواء والاستشفاء وارتفاع سعر الخبز مهددة بالتفاقم في ظل عدم انتظام فتح الاعتمادات.

NTV

لم يعط الحزن أساه لأوجاع كتلك التي تركتها على طريق السعديات الساحلية هناك كان انهيار عائلة بكامل طاقمها الوردي يشبه انهيار وطن ممدد على الأرض. أبو العائلة هجر إلى أفريقيا بعدما أعياه الفقر هنا فيما زوجته وزهراته الأربع هجرن في اتجاه المدينة وفي الطريق إليها وقع حادث التدافع على محطة محروقات ودخلت فاطمة وبناتها قائمة شهداء أزمة البنزين بعدما اصطدمت السيارة التي كن فيها بسيارات عدة.

OTV

قلنا أمس، ونكرر اليوم: كل لبنان في معركة وجود. قلنا أمس ونكرر اليوم: إن معركة الوجود الأولى هي في السياسة، لكل مكونات الوطن.

LBC

في البقاع مصانع زيوت نباتية فاسدة وغير مطابقة، في بعض أحياء طرابلس لحوم لا تخضع للمراقبة، تماماً كما بالأمس دجاج فاسد، وبالأمس أيضاً أسماك نافقة كانت تباع في الأسواق. وبالأمس القريب حليب مجفف منتهي الصلاحية. ماذا على المواطن أن يفعل؟ هل يضرب عن الطعام ليتفادى السموم التي تباع له على أنها مواد غذائية، وبأسعار غير مدعومة؟

الميادين

أشار سفير ​روسيا​ في ​واشنطن​ ​أناتولي أنطونوف​، إلى أن "​العقوبات الأميركية​ ضد روسيا لن تسفر عن نتائج إيجابية، ولن تغير السياسة الخارجية أو الداخلية لروسيا".

الجزيرة

أعلن المبعوث الأوروبي إلى ​إثيوبيا​ و​السودان​ بيكا هافيستان، أن "​الاتحاد الأوروبي​ يؤمن بقدرته مع ​الاتحاد الأفريقي​ على ​مساعدة​ الدول الثلاث للوصول إلى حل في قضية ​سد النهضة​ القائمة بينهم الآن"، مؤكداً "أهمية التوصل لاتفاق ولو انتقالي حول الملء الثاني لسد النهضة"، مشيراً إلى أن "هناك حاجة إلى توفير معلومات من جانب إثيوبيا واتفاق بين الدول الثلاث على الجوانب الفنية والعملية لتشغيل السد".

العربية

أعلنت ​الحكومة​ الإيطالية أنها "ستلغي إلزام السكان بوضع الكمامات في الأماكن المفتوحة بدءاً من 28 حزيران مع تراجع إصابات كوفيد-19 التي تحتاج للعلاج بالمستشفى".