لبنان الحر

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشاره بطرس الراعي​، في كلمة في ​مؤتمر​ المؤسسة البطريركية للإنماء الشامل في ​بكركي​، أن "السياسة​ عندنا ممعنة بالتخريب والهدم كأن العمل السياسي هو لخراب وطن وهدم بلد، وعقلنا حر وقدراتنا حرة ونستطيع إذا تضامنا أن ننهض على الرغم من كل شيء".

صوت لبنان

شدد النائب ​الياس حنكش​، على أن حل مكب النفايات في ساحل المتن موجود ويبدأ بالفرز.

radio orient

أكد النائب ​بلال عبد الله​ أنه "استكمالاً لعملنا في اللجنة الفرعية المكلفة درس القانون الذي يرعى عمل ​المستشفيات​ الحكومية والمؤسسات العامة، أردت بعد لقائنا أن أطمئن العاملين في هذه المؤسسات أن هناك توجهاً واضحاً لدينا في ​لجنة الصحة النيابية​ واللجنة الفرعية أن نرفع الظلم والغبن الذي لحقهم طيلة هذه السنوات.

اذاعة النور

أكد ممثل موزعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​، أن "أصحاب أكثر من 140 محطة محروقات رفضوا تسلم ​البنزين​ من الشركات بسبب تعرضهم للمشاكل والابتزاز والضرب ولم يستطيعوا حماية أنفسهم"، داعياً "​الأجهزة الأمنية​ و​اللواء​ عثمان بحماية المحطات التي تقوم بواجباتها".

صوت المدى

أكد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أمام وفد من جمعية الصداقة اللبنانية - الزيمبابوية، على "دور الانتشار اللبناني في المساعدة على إعادة إنعاش ​الإقتصاد اللبناني​".