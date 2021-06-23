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لبنان الحر
اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، في كلمة في مؤتمر المؤسسة البطريركية للإنماء الشامل في بكركي، أن "السياسة عندنا ممعنة بالتخريب والهدم كأن العمل السياسي هو لخراب وطن وهدم بلد، وعقلنا حر وقدراتنا حرة ونستطيع إذا تضامنا أن ننهض على الرغم من كل شيء".
صوت لبنان
شدد النائب الياس حنكش، على أن حل مكب النفايات في ساحل المتن موجود ويبدأ بالفرز.
radio orient
أكد النائب بلال عبد الله أنه "استكمالاً لعملنا في اللجنة الفرعية المكلفة درس القانون الذي يرعى عمل المستشفيات الحكومية والمؤسسات العامة، أردت بعد لقائنا أن أطمئن العاملين في هذه المؤسسات أن هناك توجهاً واضحاً لدينا في لجنة الصحة النيابية واللجنة الفرعية أن نرفع الظلم والغبن الذي لحقهم طيلة هذه السنوات.
اذاعة النور
أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، أن "أصحاب أكثر من 140 محطة محروقات رفضوا تسلم البنزين من الشركات بسبب تعرضهم للمشاكل والابتزاز والضرب ولم يستطيعوا حماية أنفسهم"، داعياً "الأجهزة الأمنية واللواء عثمان بحماية المحطات التي تقوم بواجباتها".
صوت المدى
أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أمام وفد من جمعية الصداقة اللبنانية - الزيمبابوية، على "دور الانتشار اللبناني في المساعدة على إعادة إنعاش الإقتصاد اللبناني".