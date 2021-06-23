الديار/ فادي عيد

نقل عن مصادر سياسية قولها إنه يجري الإعداد لسلسلة سيناريوهات تُبحث حالياً مع الفرنسيين على أساس أن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لا زالت صالحة ويمكن تعديلها، إنما، وفي حال أنجزت الصيغة التي سيباركها المجتمع الدولي وموسكو، ستُفرَض على المسؤولين اللبنانيين بشكل واضح وصريح، وبحسب ما تم تسريبه، قد يكون هناك توجهاً لتشكيل حكومة انتقالية تشرف على الإنتخابات النيابية، باعتبار أن ثمة إجماع أوروبي ودولي على حصول هذا الإستحقاق، ولهذه الغاية ألمح بوريل لهذه المسألة دون الغوص في التفاصيل.

الجمهورية/ مارلين وهبة

نقلت عن مصادر مقربة من بكركي قولها إن دولة الفاتيكان ستعتمد مناقشة مبادرة بكركي لأنّ غالبية البطاركة وقّعت البيان لتوحيد الرؤية المسيحية بعدما تيقّنت الفاتيكان من التغيير القادم على الشرق، علماً أن النقاش سيتناول أيضاً مناقشة وطرح حلول للوجود المسيحي في المنطقة الشرقية برمّتها، إذ كما يتّضح أنّ الفاتيكان مواكبة لمسألة الأقليات في تلك المناطق وهي متوجسة من التغيير الذي يلوح في أفق الشرق، لذلك هي بحاجة إلى رؤية مسيحية موحدة وواضحة للشرق بهدف منع شرذمة المسيحيين.

اللواء/ حسين زلغوط

نقل عن مصادر سياسية قولها إنها تهزأ من الذين يقولون إن لا علاقة لما يجري في لبنان بالتطورات الحاصلة في المنطقة، موضحة أن لبنان ورقة مهمة في الملفات المفتوحة في الشرق الأوسط، وعلى هذا الأساس فإن الملف اللبناني سيبقى على رف الانتظار إلى أن تبدأ نتائج المفاوضات الجارية بشأن الملف النووي، وتحديد مصير المحادثات غير المعلنة التي تجري بين الرياض وطهران.